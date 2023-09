Veliki šef doneo je odluku da 2. septembra krene megalomanski projekat TV Pink, rijaliti "Elita", koji će zasigurno baciti u senku sve slične TV formate svetskih TV stanica.

Ekipa našeg portala prisustvovala je sistematskom pregledu budućih učesnika ''Elite'', te smo porazgovarali sa budućom učesnicom Stefani Grujić, koja je za Pink.rs otkrila šta sve možemo da očekujemo od nje.

- Imam 19 godina, dolazim iz Smedereva. Cilj mi je da privučem mnogo medijske pažnje. Ne bih volela da budem starleta, cilj mi je da pokažem nešto drugačije. Smatram da imam drugačiji karakter i hoću da pokažem to - kaže Stefani i otkriva koliko je ljubmorna u ljubavi:

- Ljubomorna sam kad se zaljubim. Generalno kad imam samo simpatije, ne. Nisam ljubomorna na druge devojke, nemam konkurenciju. Lomila sam šoferku bivšem malim pivom. Dešavalo se da se napijem i da upadnem na splav da se obrukam. Sve iz ljubomore - otkriva buduća učesnica ''Elite'' i priznaje da je Mensur njen tip muškarca, dok joj se Dejan Dragojević ne dopada.

- Moj tip muškarac je visok, crn, da je malo napucan. Mensur jeste moj tip. On mi je simpatičan i ima katakter koji se meni dopada. Dejan Dragojević uopšte nije moj top, previše je nežan za mene. Mislim da je papuča, klompa. Ne ćutim uopšte, kažem sve u facu - poručuje Stefani, a onda je progovorila o porodičnim problemima.

- Sa ocem ne pričam, mama me je podržala... Moj otac je otišao sovjim putem, dugo godina nemamo kontakt i to je to... - rekla je Stefani.

