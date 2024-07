Megalomanski projekat TV Pink, rijaliti "Elita", oborio je sve rekorde gledanosti do sada, a superfinalnu noć sinoć milioni gledalaca netremice su pratili, a pobedu u ovoj sezoni odnela je Anita Stanojlović.

Reporter Nemanja Vujičić je porazgovarao u Beloj kući sa Jovanom Cvijanović o njenom ljubavnom životu i vezama sa poznatim ljudima poptu Peđe Medenice, Teodosića:

- Kada sam izašla i kada sam se videla sa mojima, ja sam tek tada došla sebi i videla šta sam uradila. Nisam trebala da iznesem neke stvari, sa Teodosićem nisam bila, Peđa Medenica je neko ko nije nikada voleo medije, on je umetnik, tekstopisac i kompozitor, a ja njemu mogu javno da se izvinim jer se to saznalo i što je on pretrpeo linč koji i dalje traje, mada ja bih pre otišla kod MC Stojana na nastup. Sa Peđom bih porazgovarala, suočila se i to je to. - rekla je Jovana pa dodala:

- Ja imam naše prepiske od početka, ja nemam razlog da laže, a to što sam ja iznela to nije dobro, niti pohvalo. Što se tiče Stojana, on i ja se znamo, živeli smo zajedno, pravili bebu zajedno, a vidim da se on nije oglašavao nikada i to mi je okej, a iskreno njega sam više volela, zbog njega sam se razbolela, on mi je bio najveća ljubav.

Nemanja je upitao Jovanu o fudbaleru Andriji Živkoviću:

- On je sjajan momak i čestitala sam mu na svemu što mu se desilo - rekla je Jovana pa progovorila o svom učešču:

- Ovo je za mene bila velika škola, a sada se nadam da ću naučiti da poštujem sebe - dodala je Jovana.

