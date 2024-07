Megalomanski projekat TV Pink, rijaliti "Elita", oborio je sve rekorde gledanosti do sada, a superfinalnu noć sinoć milioni gledalaca netremice su pratili, a pobedu u ovoj sezoni odnela je Anita Stanojlović.

Ovim povodom, ali i o prvim impresijama, govorio je Lepi Mića, koji je u superfinalu zauzeo 19. mesto, te je za emisiju "Premijera Vikend- Specijal" uživo iz Bele kuće progovorio o ovome.

- Anitina pobeda je za mene očekivana, ja sam utkao to, stao sam iza nje kada joj je bilo najteže i kada su je najstrašnije ponižavali. Verovao sam da može da pokaže prave životne vrednosti - rekao je Mića, pa se osvrnuo na Anitin brak sa Matorom i njenu vezu sa Anđelom:

- Meni je odnos nje i Anđela, je odnos njih dvoje, ali mi je drago što ona sebe poštuje i ceni i njega. Drago mi je da nije polupana kao što je bila i što je izašla iz priče kojoj ne pripada. Pravila je greške, sada je izbrisala to lagano iz života i krenula je dalje. Predsednik Vučić pravi divne puteve u državi, a ja one prave, životne - rekao je on.

Mića je otkrio i kako je protekao susret sa njegovom suprugom Snežanom.

- Mene je sačekala moja supruga Snežana, ona je za mene heroj. Ona je u tišini trpela sve ovo što se dešava što je prouzrokovalo moje ponašanje...Rekla mi je: "Kada će biti vremena za mene?" - rekao je Mića, a onda je progovorio o vezama u rijalitiju:

- Anitu i Anđela su napadali da su fejk, oni su pokazali da nisu, a svi ti koji su ih napadali su se raspali kao bugarska skupština. Brak Marinkovića se raspao...Meni nije drago kada se ljudima dese takve stvari, ja sam mu rekao da mora da se pomiri sa činjenicama nekim, ali mora da se vide neke stvari u braku mnogo ranije...Ja nisam takav da me neko radi na šibice. Kada su u vezi, glavni problem, oni dođu kod mene, sednu tu i krene priča: "Pomozi mi, voli me, ne voli me", ja sam ih štitio i branio i moralno pomagao, neki su me izdali i prodali. Oni ovde šetaju kao zombiji kada uđu, pa počnu da mi pametuju i onda da treba da ih pustim na miru. Ne treba niko da mi se javlja, ja sam stvarao ovde mnoge pobednike. Ja sam podržavao Anitu, Anđela i Aneli, oni su prva tri mesta - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić