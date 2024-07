Ovo niste mogli da vidite uživo na Pinku: Mensur se sve vreme očijukao s Dankom, sevale varnice na sve strane (VIDEO)

Spektakularno superfinale do ranih jutarnjih časova, tj. do samog proglašenja pobednika "Elite", netremice su pratili milioni širom regiona, a prvo mesto zauzela je Anita Stanojlović sa 44,7 odsto vaših glasova.

Ekipa portala Pink.rs našla se na licu mesta, te smo pratili šta rade sveže izbačeni učesnici "Elite", ali i oni bivši, koji nisu uspeli da sebi obezbede mesto u superfinalnoj noći. Dosta se šuškalo o simpatijama između Mensura Ajdarašića i Danke Grujić, te smo rešili da ih ispratimo u stopu.

Naime, Danka je sedela u studiju i sve vreme nešto pokazivala na telefonu Jovani Tomić Matoroj, dok je Mensur stajao iza njih i sve vreme, takođe, gledao u svoj telefon. U jednom trenutku on je bacio pogled ka Danki, ali ga je ubrzo i sklonio, a da li je to uradio misleći da ovo niko neće zabeležiti, ostaje nam da saznamo, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Ono što je, takođe, naša kamera uspela da usnimi, jeste momenat kada se Mensur smeška i smeje Danki, pokrivajući se preko Samira Ramovića koji u tom momentu sedi pored Grujićeve, ali je Mensura i Danku odalo samo jedno - njen osmeh! Naime, Danka se sve vreme smeškala dok se i Mensur smejao, ne gledajući u nju, ali pretpostavljamo, znajući da se njoj Ajdarpašić smeška.

S obzirom na to da joj nije pružio ni ruku kada je ušla u "Elitu", ostaje nam da ispratimo kako će ovaj odnos teći na dalje.

Autor: Nikola Žugić