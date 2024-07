Jedva čeka: Rajačić otkrio da li je bio sa Jelenom u apartmanu, pa priznao šta misli o Jovani Cvijanović! (VIDEO)

Megalomanski projekat TV Pink, rijaliti "Elita", oborio je sve rekorde gledanosti do sada, a superfinalnu noć sinoć milioni gledalaca netremice su pratili, a pobedu u ovoj sezoni odnela je Anita Stanojlović.

Uroš Rajačić je otkrio reporteru Nemanju Vujičiću da li je očekivao pobedu Anite Stanojlović, pa se osvrnuo na njegovo učešće:

- Očekivano je da će ona ili Anđelo da uzmu nagradu, tako da mi je drago - rekao je Uroš pa dodao:

- Što se tiče ljubavi kod mene tek sa izašao, ništa ne znam. Što se tiče učešća uvek može bolje, nisam razmišljao o plasmanima, ali nije meni to bio cilj. Jelena sa druge strane, sada vidim neke stvari, a eto njihov odnos datira odavno, ja jesam saučesnik, ali ona je ta koja je glavna. Morao sam to da kažem jer je to ispravno, ja sam ćutao o tome svemu, jer nisam hteo, a onda kada je Stefani sve rekla ja sam rekao sve. - rekao je Uroš.

Uroš je prokomentarisao to što je Ivanu bilo teško kada je ušao u stan u kojem je živeo sa Jelenom:

- Pa mora da mu je teško, svima bi bilo - dodao je Uroš, pa je otkrio gde je Jelena:

- Nas dvoje nismo išli nigde zajedno, ona i ja treba da sednemo i da popričamo o svemu. Ja nju nisam upoznao još, tek treba,a Jovanu ne bih komentarisao, to je blam šta je devojka radila. - rekao je Uroš.

Autor: N.B.