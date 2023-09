Amidžić i Mina čekaju BEBU, a on je pre samo nekoliko dana otkrio KOG POLA bi želeo da mu bude sledeće dete: Mislim da je to nešto što mi baš nedostaje!

Voditelji Ognjen Amidžić i Mina Naumović čekaju bebu. Beba će na svet stići sledeće godine, a njih dvoje su presrećni zbog lepe vesti.

Voditelj je pre nekoliko dana na Instagramu odgovarao na pitanja fanova, a jedno je glasilo da li bi voleo da ima ćerku.

- Iskreno, to bih baš, baš voleo, mislim da je to nešto što mi baš nedostaje. To će me učiniti kompletno srećnim, to će mi doneti neku novu dimenziju u sve - naveo je Ognjen tada.

Ognjen je nedavno govorio o načinu na koji je vaspitavan za domaće medije.

- Ja sam kao klinac bio dosta razmažen, odgajale su me babe Crnogorke koje mi nisu dozvoljavale da izgubim ni partiju klikera ispred zgrade. Morao sam da pobedim u svemu i bukvalno su nameštale drugoj deci kako bih ja pobedio - rekao je Ognjen i dodao:

- Ne znam zašto, valjda su verovale da se tako postiže pobednički mentalitet, ali ja to danas vidim kao razmaženost. Ipak, kao vrlo mlad sam morao da steknem radne navike i mislim da me je to odvelo na pravu putanju.

Podsetimo, autor i voditelj najgledanijeg šou-programa u Srbiji i regionu "Amidži šou" i njegova devojka vest su saznali pre mesec dana, a tu informaciju podelili su samo sa najbližima.

Ognjen i Mina vezu su započeli nakon poznanstva i zajedničkog rada u emisiji "Amidži šou" i važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ljubav se desila spontano i potpuno je promenila njihove živote. Javnosti su ljubav otkrili krajem juna ove godine kada su usnimljeni zajedno.

Autor: M.K.