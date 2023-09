SVADBENA ZVONA! Ognjen i trudna Mina se VENČAVAJU na luks destinaciji! Ovo su detalji!

Ognjen Amidžić i Mina Naumović, koja je u trećem mesecu trudnoće, svoju ljubav krunisaće brakom u inostranstvu, i to pre nego što voditelj po drugi put postane otac!

Kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskog zaljubljenom paru, oni ne žele nikakvu veliku srpsku tradicionalnu svadbu sa puno zvanica, niti da o tome stvaraju pompu, već će se venčati daleko od Srbije, i to samo u prisustvu kumova.

- Ognjen i Mina još ni najbližim prijateljima ne žele da otkriju destinaciju na kojoj će reći sudbonosno "da". Bitno im je samo da venčanje u toj zemlji bude validno i u Srbiji. Još ni sami ne znaju tačan datum, ali je izvesno da će to biti pre nego što se ostvare u ulozi roditelja. Trenutno se bave papirologijom, kako ne bi došli u situaciju da ovde to venčanje ne bude validno, pa da sve moraju da verifikuju, što bi im predstavljalo dodatni posao. Tek kad budu sve to rešili, zakazaće tačan datum - priča naš izvor izvor, pa dodaje da se Mina odlično oseća kao trudnica.

- Ognjenu će ovo biti treći brak po redu, dok će Mini ovo biti prvi put da staje pred matičara. Mina uživa u trudnoći, za sada sve protiče u najboljem redu i jedva čeka da se ostvari u najlepšoj ulozi. Oboje su presrećni zbog vesti da će dobiti bebu. Lepa voditeljka se potpuno posvetila pripremi za taj veliki dan. Zbog najlepših vesti koje su saznali pre mesec dana, ona je odlučila da ove sezone neće biti deo emisije "Ami Dži šou". Ona je odmah rešila da će napraviti pauzu iako izuzetno voli svoj voditeljski posao. Trudnoća joj je na prvom mestu, želi maksimalno da uživa i da se posveti danima koji je čekaju. Ognjen poštuje njenu odluku, složio se s njom jer je u svemu od prvog dana podržava - navodi naš izvor.

I voditeljev sin uzbuđen je što će sledeće godine dobiti brata ili sestru.

- On se jako obradovao kad je saznao da će postati stariji brat. On od prvog trenutka ima odličan odnos s tatinom devojkom i super se slažu. Celo leto su proveli zajedno, išli su i na more i baš im je bilo prelepo. Oboje su ga ispratili i prvog dana škole - završava izvor.

Ognjen je u izjavi za Kurir potvrdio da će se ostvariti po drugi put u ulozi oca.

- Istina je da ćemo Mina i ja postati roditelji! Nismo planirali da ta vest dođe do javnosti sada, ali kad je već tako, nećemo kriti da smo oboje srećniji nego ikad i da jedva čekamo da nam stigne beba! Biće prilike da u narednom periodu pričamo o svemu, hvala vam na razumevanju - izjavio je Ognjen za Kurir.

