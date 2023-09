Pakuje kofere i beži što dalje od Asmina!

Domaća javnost šokirana je detaljima iz privatnog života učesnice rijalitija "Elita" Aneli Ahmić, koja je privukla ogromnu pažnju kada je priznala da joj se srušilo porodično gnezdo kada ju je posle tri godine braka ostavio suprug Asmin Durdžić zbog Stanije Dobrojević, sa kojom ju je mesecima varao! Stanija je danas odlučila da javno ostravi Asmina, a za Pink.rs progovorila je o svim detaljima njihove romanse, veridbe, kao i pobačaja koji je imala nedavno.

- Ne znam šta me je snašlo. Ja nisam znala za tu ženu da uopšte postoji. Rekao mi je samo da ima dete i da je slobodan. On je prošlog leta imao drugu ženu. Mi smo bili na večeri i samo je počeo da mi vibrira telefon i odmah sam mu pokazala. On mi je rekao da mu je bivša žena ušla u rijaliti. Doživela sam nervni slom usred Budve. Gledala sam kroz njega i bila u fazonu: ''Ko si ti?!''. Ja idem u Ameriku, morala sam da prekinem sve. Idem da vidim šta ću. Ovo je moj život. Nisam nikome rasturila brak i nisam nikoga otela. Rekla sam da ako izađe bilo kakav papir da je venčan da ću ga odmah ostavitii. Tražila sam dokaze da vidim šta je istina. Ostavila sam ga zbog prepiski, oni su se dopisivali dok smo mi bili u velikoj ljubavi i dok smo uživali u Majamiju. Skinula sam prsten. Odradiću večeras emisiju i nemam kome da verujem više. Psihički me sve poremetilo, imala sam pobačaj. On je čak danas bio sa mnom kod lekara. Meni je u glavi haos - rekla je Stanija i dodala:

- Ta koja je unutra mislim da je sve iscenirala. Ona se pripremala, skidala je s njegovom vacapa sve. Moj najveći problem je bio što je on druge vere. Zna se šta sam ja sve prošla u detinjstvu... - poručuje Stanija i dodaje:

- Probajte samo da se nađete u mojoj situiciji. Ovo je stvarna priča. Rekla sam mu da ako me poštuje i voli, da me pusti. Rekla sam mu da će mi tako pokazati da li sam mu bila igra, rekla sam mu da ako želi - da ode u Zadrugu da se pomiri s bivšom. Prošlo mi je kroz glavu da su me iskoristili za popularnost, osećala sam se izigrano. Osvojio me muški, borio se za mene. Mogu sve sama, obezbeđena sam finansijski. Nije on mene tim osvojio.., Imao je on nešto drugo da me osvoji. Uradio je nešto i rekao da se ponašam kao zauzeta devojka, igrao je na kartu Pabla. Rekla sam mu da nisam u tom fazonu automobili i starlete. On je došao i iznajmio je stan prekoputa mene da bi mi svaki dan pili zajedno kafu... - otkrila je Dobrojevićeva.

Autor: Pink.rs