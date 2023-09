Šok tvrdnje!

Nikola Lakić tokom dnevne emisije ''Pitanja gledalaca'' brutalno je raskrinkao laži Ane Ćurčić da nije bila poročna i da nije kockala, za razliku od Zvezdana Slavnića, svog nevenčanog supruga. Lakić, koji se sa Anom zbližio u kazinu otkrio je da je Ana tamo bila gotrovo svakodnevno, te da je problem s porokom krila i od najbližih.

- Ne znam samo odakle da krenem. Ja kao neki posmatrač te priče vezano za kocku i da je ona druga strana kockala, a ne ona... Nisam neko ko će da cinkari i druka. Ona mi je u nekoliko navrata i pomogla. Družili smo se, poslala me je u inostranstvu za bugarskog prvoligaša da igram, morao sam da dam pare da odem na neku probu. To nije bilo kako sam ja priželjkivao. Pomogla mi je da izvučem pare od nekih ljudi, bila je dobra sa nekim ljudima koji su bili u kontaktu s nekim ljudima koji su meni dugovali novac i to je brzo rešeno. Ništa nasilništvo i bezobrazluk. Dobio sam nazad tu poveću sumu novca - rekao je Lakić i dodao:

- Ona je uvek sama sedela sa ruletom u kazinu. Ja sam tamo dolazio često, uvek kad sam dolazio tamo ugledao sam nju. Moje druženje s njom je bilo prisno, prosto nas je taj prostor zbližio. Ta torta famozna i to da ona ne igra rulet, a da igra druga strana, to mi je katastrofa. Ana je rulet igrala jako. Nadovezaću se na Janjupevu konstataciju da kuma nije znala za to. Ona je lagala da je u šopingu i ni njeni bliski nisu znali da je u kazinu. Upoznao sam njenu decu, ja nisam znao da li ima nekog partnera ni da li je prisutan. Njena deca su bili tinejdžeri tada, to je bilo pre 7, 8 godina - poručio je Nikola.

Autor: Pink.rs