ZGROŽENI: Aneli i Marko opleli po Draganinom ponašanju, pa je Đedović totalno raskrinkao i otkrio da je bila INTIMNA sa Matorom! (VIDEO)

Aneli Ahmić i Marko Đedović razgovarali su o odnosu Dragane Stojančević i Jovane Tomić Matore.

- Nije ni slučajno što su onu decu na šoljama poslali Dragani, to je jasna poruka - kazao je Đedović.

- Naravno, to je jasno. Da meni moja majka kaže da je ona emotivno ugrožena zbog moje veze, ja ne bih razmišljala, sklonila bih se. Ali Dragana...da ne razmišlja o tome, to mi nije jasno. To mi je van svake pameti - kazala je Aneli.

- Ja sam rekao da je Matora bolesna jer su se njeni roditelji sekirali zbog njenih postupaka, i eto, desilo se ono sa njenom majkom. Ona nije mislila o tome. Ona se nakon toga svega, drži stava da je ništa ne zanima, a Draganina porodica se sekira. Ja ne mogu ni da je krivim, jer ona o svojoj porodici nije mislila, a kamoli o Draganinoj porodici. Međitim, makar da pomisli da se nečija porodica kida zbog onoga što gledaju - istakao je Đedović.

- Veruješ li ti da Dragana i Matora nisu imale ništa? - upitala je Aneli.

- Ma jesu, naravno. Dragana je jednom rekla, kad je bila spavaća soba skoro pa prazna:''moja burgija(Matora) gde prođe, tu više nijedan pe*iš ne pomaže'' - kazao je Đedović.

- Mislim da se ona zaljubila u Matoru. Ko normalan bi zanemario porodicu zbog nekog?! - rekla je Aneli.

- Ne bi niko miran ostao na to - kazao je Đedović.

