Ne štede reči! Đedović i Kačavenda opleli po učesnicima, Marko razotkrio Lepog Miću: Pljuvali su Aneli, a sad... (VIDEO)

Milena Kačavenda i Marko Đedović sedeli su u dvorištu te su ispijali prve gutljaje kafe posle buđenja, te su tako opleli po učesnicima.

- Je l' bila Matorina taktika da napadne na tebe i na mene?! Šta je ovo različito, majke ti, u čemu je razlika?! Uglavnom, najlakše je posle navaliti na Đedovića, nameštala Marku Stefanoviću na mene kada smo bili dobri. I onda, kako ste zaključili da je Marko Đedović... - rekao je Đedović.

- Kada sam pričala sa njom u pušionici, ona voli da ćaska sa mnom - rekla je Kačavenda.

- Nikada se nisu ni volele, nemoj da si glupa...Prošle godine je bilo da nije njega ona bi crkla gladna, ej bre, koje su to priče?! Normalni ljudi se unakaze ovde, kakve su to seljačke priče?! Ona dala pi*ke, sad kad ovoj stignu pokloni, pa se ovaj prešalta, sve osmišljeno. Mića i svi živi je pljuvali da je nameštala, a sada kao je brane. On kada ne obuče onaj prsluk nema sve moći, kada obuče, on leti oko stola i brani je sve vreme - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić