Razvezali jezik: Kačavenda i Đedović brutalno opleli po Gastozu, ubeđeni da ima samo jedan cilj! (VIDEO)

Milena Kačavenda i Marko Đedović porazgovarali su o Nenadu Marinkoviću Gastozu, po kom su žestoko opleli zbog ponašanja prema Anđeli Đuričić.

- Ne mogu da verujem da Gastoz priča o p*rno industriji - rekla je Milena.

- On kao da u želji da zaštiti svoje prijatelje, unakažava Anđelu - rekao je Đedović.

- Njen neko ovo gleda, pritom onaj Pegi na šta liči - rekla je Milena.

- Ja ga slušam danas da je njemu glupo što je nešto rekao za Pavla, a on se*e po njegovoj devojci - rekao je Đedović.

- Danas sam htela da skočim, imala sam dva puta poriv, ali nisam htela da ne ispadnem grbava da napadam prijatelja - rekla je Milena.

- Anđela je lepo rekla da ne priča o svom životu, a on je rekao da to razume i sad obrće priču - rekao je Đedović.

- Devojka je prošla ozbiljan problem i ozbiljnu depresiju, a ti pola sata pričaš o po*no industriji - rekla je Milena.

- Ima devojaka koje se ubiju zbog toga - rekao je Đedović.

- Ja sam imala jedan slučaj, ne znam da li sam ti pričala - rekla je Milena.

- Ma neću uopšte da pričam o tome - rekao je Đedović.

- Mnogo me iznervirao. Ja njega gotivim, kapiram šta radi, ali samo da je zag*vna. Ja sam to gledala danas kao njena mama koja gleda TV. Pitala sam ga u pušioni da li mu je to drug drug kao Matora ili prijatelj, on je rekao da je prijatelj, ali nije kao Tozla. Danas kaže da ipak nisu drugari i da mu nije toliko bitan, pa čekaj bre - rekla je Milena.

- Sećaš se da je rekao da je imao istu situaciju sa Pavlom i još jednom devojkom i ja ga danas pitao, a on mi kaže: ''Glupo mi je što sam to rekao'' - rekao je Đedović.

- On je baš bio iznerviran posle intervjua, a svi pričaju o procentima - rekla je Milena.

- Ma da li je moguće da je to? Ne znam da li je moguće - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić