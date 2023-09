MILICA JOKIĆ USKORO ZVANIČNO POSTAJE DAČIĆEVA SNAJKA? Evo i šta je odgovorila koleginici na pitanje kad će dobiti pozivnicu za SVADBU!

Sprema se gala veselje?

Pevačica Milica Jokić koju mnogi uveliko nazivaju budućom snajkom Ivice Daćića budući da je u emotivnoj vezi sa ministrovim sinom Lukom, govorila je u jednoj emisiji o svojoj svadbi. U emisiju se uključila njena koleginica Vanja Mijatović koja ju je pozdravila i uputila joj pitanje:

- Želim da je obožavam i da se mi uvek mnogo dobro provodimo kada smo zajedno na snimanjima. Postavila bih joj sledeće pitanje. Kada ću dobiti pozivnicu za svadbu?

Milica je potvrdila da se sa koleginicom Vanjom zaista dobro druži, a evo šta je rekla što se tiče svadbe:

- Ja Vanju obožavam stvarno i veliki pozdrav za nju. To što ona kaže da se uvek lepo zabavimo nas dve je istina. Među nama vlada baš lep i kolegijalan odnos. A što se tiče svadbe, ne znam šta bih rekla. Ima vremena. Ne treba žuriti, treba sve pustiti svojim tokom da teče, tako da mislim da to treba pustiti još malo. Nije još vreme za to.

Autor: M.K.