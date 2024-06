On se sprema kao mlada: Milica Jokić za Pink.rs otkrila od kad datira njeno prijateljstvo s Majom Berović, a evo zbog čega je porede sa ovom muzičkom zvezdom (VIDEO)

Danas je regionalna muzička zvezda Maja Berović zajedno sa svojim mužem Alenom krstila svog dvogodišnjeg sina Lava u Hramu svetog Save, a njih dvoje su odlučili da gala proslavu naprave u jednom prestoničkom restoranu.

Te se tako ekipa portala Pink.rs našla ispred ovog prestoničkog restorana, s obzirom na spekulacije da će se mnogo poznatih ličnosti sjatiti na proslavu krštenja malog Lava. Među prvima, stigla je pevačica Milica Jokić koja je na samom početku razgovora za naš portal otkrila da uvek kasni, ali da je danas odlučila da bude tačna:

- Obično svuda kasnim, ali sam danas odlučila da dođem na vreme i ispoštujem Maju kako treba. Šalu na stranu, imam još jednu proslavu posle, pa sam odlučila da dođem na vreme i ispoštujem Maju - rekla je Milica, a onda je otkrila odakle datira njeno i Majino prijateljstvo:

- Ja sam pevala na jednoj proslavi na kojoj je ona želela da ja pevam, bilo je to pre tri ili četiri godine i eto od tada. Kada smo se prvi put srele, ona mi je rekla kako njoj ljudi u inboks šalju da ličimo, to i meni šalju. Naš zajednički šminker kažu da su nam iste oči, meni to prija, ona je predivna osoba i prelepa žena - rekla je Milica.

Kako je istakla, ukoliko Maja bude poželela, vrlo rado će zapevati na današnjoj proslavi:

- Ako oni budu želeli naravno da ću zapevati - rekla je pevačica.

Za sam kraj, ona je otkrila ko se brže sprema, tj. ko više kasni - ona ili njen dečko Luka Dačić.

- Luka više kasni zato što, veruj mi da ne znam ni ja zašto, on se sprema kao mlada, to je šou program. Ja se spremim mnogo brže od njega, ja znam unapred šta ću otprilike da obučem - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.N., N.Ž.