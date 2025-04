Žarić Kovačević: Krajnje licemeran potez načinila je United Media oglašavajući se povodom emitovanja dokumentarnog filma 'Zlo doba'

Jelena Žarić Kovačević, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i član Predsedništva SNS-a, reagovala je na saopštenje United Media Grupe na dokumentarni film “Zlo doba”, a njenu objavu prenosimo u celosti.

Krajnje licemeran potez načinila je United Media oglašavajući se povodom emitovanja dokumentarnog filma “Zlo doba” označavajući ga kao najopasniji napad na medije.

Jedan dokumentarni film u potpunosti je razotkrio pozadinu opozicione medijske scene i instrumente koje koriste za oblikovanje društvenih i političkih pritisaka, pa u toj svojoj nemoći da zataška izrečenu istinu United Media proglašava "Zlo doba" najopasnijim napadom na medije. Kakvo licemerje! A samo su izneti podaci koje su nastojali da sve ove godine prikriju, interesi - čiji i u čije ime.

Sve što sada United Media iznosi jeste zapravo analiza tog nasilja kojem su baš oni iz epizode u epizodu targetirali neistomišljenike i navodili na njihova ubistva, što je i sam Dragan Đilas priznao, rekavši da bi se tako "učinila usluga" Srbiji.

Najavljujući i da će obavestiti sve relevantne međunarodne organizacije i institucije, te “preduzeti sve neophodne pravne korake kako bi se zaštitila prava medija u okviru United Media”, ne možemo, a da se ne zapitamo da li se ova medijska grupacija ijednom obratila istim tim svetskim institucijama i pitala ih za mišljenje i onda kada su masovno proizvodili sadržaje zasnovane na neistinama i objavljivali serijale o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću targetirajući ga kao glavnog zlikovca. Nije li to bilo nezabeleženo nasilje u medijskom prostoru koje sad spominju? Nije li to bilo nezapamćeno medijsko linčovanje zasnovano na netačnim podacima i neetičkom novinarstvu u cilju kreiranju lažne slike u javnosti zarad ostvarivanja nečijih interesa? Nije li to bio poziv ne na medijski nego istinski linč i likvidaciju Aleksandra Vučića i njegovih najbližih. To zlo koje pominju, to je seme koje je ,ustvari, nastalo i raslo u njihovom dvorištu i ogleda se u tendecioznom i negativnom etiketiranju jednog čoveka i jedne stranke.

Autor: Pink.rs