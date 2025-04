Žarić Kovačević: Macut je dočekan je od strane opozicije uvredama, jer nemaju nijedan argument da bilo šta loše o njemu kažu

Tek što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio prof. dr Ðuru Macuta za novog mandatara, započelo se sa blaćenjem čoveka neukaljane biografije i obraza, navela je ministarka državne uprave i lokalne samouprave i član Predsedništva SNS-a Jelena Žarić Kovačević.

- Dočekan je od strane opozicije uvredama, a pošto nemaju nijedan argument da bilo šta loše o njemu kažu onda potežu poreklo, prezime, neki potpis podrške i na sve to, dodatno tvrdeći da njegova naučna i stručna dostignuća nisu dovoljna jer nema - političko iskustvo - navela je Žarić Kovačević i dodala:

I ko je među najglasnijima? Oni koji su imali prilike da sa najviših pozicija pokažu svoju sposobnost, a doveli nas na ivicu propasti. Bivši predsednik Republike Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, poznat po tome što je spustio do najnižih grana srpsku ekonomiju i ugled zemlјe u svetu, smatra sebe kvalifikovanim da postavlјa reference za novog mandatara. Mora da se Tadić, klinički psiholog, zaigrao.

- On koji je posle nedelјa nagađanja o mogućim kandidatima, 2008. godine mandat za sastav Vlade Srbije, 11. po redu od uspostavlјanja višestranačja, poverio Mirku Cvetkoviću, najavljujući ga pompezno kao prvog nestranačkog premijera, a koji je ostao upamćen u narodu, prema opservacijama medija i analitičara, kao pion, ćutolog i glavna „kafe kuvarica i sobarica“. A šta to nudi Boris Tadić, koji tavori na političkim marginama i čije mišljenje više nikome nije važno, koji je upropastio živote stotina hiljada porodica stavljajući svojevremeno katance na fabrike, deleći otkaze, rasprodavajući budzašto državnu imovinu, uništavajući vojsku? Koji pokušava da iz svog mulja oblati i u njega uvuče i časne ljude poput Ðure Macuta misleći da će mu to doneti nekakve političke poene, a svestan je kao i svi u Srbiji da je odavno postao apsolutno nebitna osoba - istakla je Žarić Kovačević.



Kako je dodala, u tom mulju će i ostati, a profesor dr Macut sa svojim kabinetom u godinama pred nama nastaviće da ispravlja katastrofalne Tadićeve greške i očajne političke poteze njegovih kamarada koji su sve činili da zatru Srbiju.

- Budući premijer u saradnji sa Aleksandrom Vučićem gradiće i uzdizati našu jednu i jedinu otadžbinu, svrstati nas u sam vrh najrazvijenijih evropskih zemalja, braniti njen integritet, čuvati srpsko Kosovo i Metohiju i stajati čvrsto uz Republiku Srpsku - istakla je Žarić Kovačević.

Autor: Snežana Milovanov