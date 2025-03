Žarić Kovačević: Đorđe Stanković pozivao na nasilje

Jelena Žarić Kovačević, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i član Predsedništva SNS pozvala je Đorđa Stankovića da osudi nasilje koje se desilo nad članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke 21. marta, na uredno najavljenom i mirnom skupu.

- Za sve, pa i za današnji događaj u Nišu, kada je napadnuta dekan Filozofskog fakulteta, od strane opozicije targetira se Aleksandar Vučić. I to čini onaj opozicionar koji se i po svetu žalio kako je to Vučiću "dozvoljeno" da se kandiduje. Onaj koji je čuven, ne po svojoj političkoj karijeri, već po tome što kao narodni poslanik krade toalet papir. Onaj isti čija je majka dobijala subvencije od grada Niša, dok je on pozivao na nasilje prema čelnicima istog tog grada. Uvek po principu: pomenuo sam Vučića, bitan sam - navela je Žarić Kovačević i dodala

Lično, osuđujem svako nasilje, jer buđenje nasilja, mržnje i zastrašivanja iz razloga iz kojih to radi opozicija - zbog prava na drugačije mišljenje i pripadnost političkoj partiji - nije rešenje, već nas dovodi u opasnost i ekonomsku, pored bezbednosne.

- Pozivam Đorđa Stankovića da osudi nasilje koje se desilo nad članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke 21. marta, na uredno najavljenom i mirnom skupu. Podsetimo se, on je prvi koji je po objavljivanju zakazanog skupa Srpske napredne stranke pozvao na okupljanje na istom mestu, čini mi se nadajući se incidentima. Smatram da čovek koji nema ideju, politički program i konstruktivne predloge koji se ne baziraju na propagandi, nema ni legitimitet, ni pravo da krivicu svaljuje na Aleksandra Vučića - rekla je Žarić Kovačević.

Autor: Snežana Milovanov