On je vrlo brzo shvatio da je baš Saška prava osoba za njega.

Bivši teniser Đorđe Đoković, brat slavnog Novaka Đokovića, progovorio je o pričama koje ga prate i supruzi Saški Veselinov Đoković, pored koje je pronašao sve ono što je godinama tražio.

- Moje ime se vezivalo nekoliko puta za one ljude za koje to nisam želeo, za one koji pokušavaju da na konto mog imena i imena moje porodice naprave nešto od svojih života i prikažu se javnosti na potpuno pogrešan način. Na takve osobe i te situacije ne želim da trošim reči. Izuzetno sam zahvalan što sam u ovom jako površnom svetu uspeo da nađem Sašku koja mi je najbolji prijatelj, životni saputnik i neko sa kim sam prošao do sada sve najlepše trenutke u mom životu, a one teške uspeo da prebrodim zahvaljujući njenoj nesebičnoj ljubavi i pažnji - priča Đorđe Đoković.

On je vrlo brzo shvatio da je baš Saška prava osoba za njega.

- Znaš da si zaljubljen kada ne želiš da zaspiš jer je java konačno bolja nego san. Ja sam, kao i mnogi, pravio puno grešaka u mojoj prošlosti. Zbog pozicije u kojoj jesam, bilo mi je jako teško da nađem osobu koja je sa mnom zbog mene, moje ličnosti, mojih dobrih i loših strana, a ne zbog mog prezimena i svega što ono nosi. U prošlosti nisam uspevao u tome, i pravio sam greške u odabiru, a sve to da bi došla Saška u moj život. Jednostavno, nije mi se dalo da nađem pravu i istinsku ljubav, zato što je nije bilo, i zato što je život tako namestio da se nas dvoje spojimo i ulepšamo živote jedno drugom. Znam da me voli zbog onoga što jesam, što sam bio i što ću tek biti, i uzbuđen sam što ću provesti svoj život sa njom - zaključio je Đorđe za "Hello".

Autor: Pink.rs