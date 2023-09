Navijaju za vezu Slobodana i Tamare!

Povodom zbližavanja Slobodana Jopsipovića sa cimerkom iz Bele kuće Tamarom Božović oglasila se njegova sestra Bojana. Naime, Bojana je podržala njhovu vezu, a osvrnula na Uroševe konstatacije da je on zapravo homoseksualne orijentacije.

Bojana nije krila radost zbog Slobodanovog i Tamarinog zbližavanja, zbog svih sumnji i glasina da je njen brat pripradnik LGBT populacije.

- Što se tiče samo zbližavanja njega i Tamare, drago mi je što ono što je polovina njih tamo pričalo i sumnjalo da je pripradnik LGBT populacije samo izašlo na videlo da nije i da je cela ta priča jako vešta igra Uroša. Drago će da mi bude ako se bude desilo nešto ozbiljnije izmedju Slobodana i Tamare, vidim da su se pronašli u smislu da imaju zajedničkih tema, da im je trenutno kako oni to kažu “prijateljstvo” i druženje prija, a da li bi moglo da bude neka ozbiljnija veza, poznavajući mog brata to mora da prođe neki duži period, ali verujem i volela bih da se njihovo “prijateljstvo” pretvori u vezu, jer vidim po njegovom osmehu, a i njenom da to nije samo prijateljstvo i da varnice neke postoje - poručila je Slobodanova sestra Bojana.

Autor: Pink.rs