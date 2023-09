MILAN STANKOVIĆ U TAJNOSTI POSETIO SARAJEVO! Šuška se da se pomirio sa Bubom i Džalom, a ovo su svi detalji SUSRETA!

Milan Stanković pre nekoliko dana tajno je boravio u Sarajevu, odakle je otišao pravo iz Beograda, gde priprema pesmu s kojom će se vratiti na estradu!

Kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora, pevač je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine proveo tri dana, a ovu priliku je iskoristio kako bi se navodno video sa svojim bivšim saradnicima Bubom Korelijem i Džalom Bratom, koji su mu 2020. uradili četiri pesme, koje su bile veliki hitovi.

- Sve je oduševila vest da će se uskoro na velika vrata vratiti na estradu singlom čiji je kantautor i koji je snimio na nagovor svoje koleginice i prijateljice Jelene Karleuše. Sad je baš u kreativnom zanosu otkad se vratio iz manastira, pa je rešio da se u narednih nekoliko meseci u potpunosti posveti muzici. Iz tog razloga pre nekoliko dana je poslovno boravio u Sarajevu, a kako on svaki potez krije već godinama, navodno je tu priliku iskoristio i kako bi se u tajnosti sastao sa svojim bivšim saradnicima Bubom i Džalom, s kojima je prekinuo saradnju jer je svojevremeno odbio da ga njihov menadžerski tim uzme pod svoje - priča izvor i dodaje:

- Milan nikad nije imao problema s njima dvojicom. Jako su lepo sarađivali i ta saradnja bi se nastavila da tada nije bilo problema i navodnih ozbiljnih pretnji koje je počeo da dobija od bosanske mafije, to jest od sarajevskog kriminalnog miljea, koji je usko povezan s Bubom Korelijem i Džalom Bratom, a koji je u to vreme vodio njihovu karijeru. On je tad odlučio da je za njega najbolje da se povuče sa estrade, da nestane iz javnog života i posveti se duhovnom životu i obilasku manastira. Sad kad je odlučio da se opet aktivira, ali i kada su oni prekinuli saradnju s dugogodišnjim menadžerom, ponovo su navodno uspostavili kontakt i vrlo brzo se dogovorili da se vide i popričaju o eventualnoj poslovnoj saradnji. Da li će biti nešto od toga, videćemo u narednom periodu, ali je sigurno da bi obnavljanje ove saradnje izazvalo pravi bum na našoj sceni - završava izvor.

Podsetimo, Kurir je u aprilu ove godine pisao da je ideja menadžmenta sarajevskog dvojca tada bila da se, s obzirom na uspeh singlova koje su mu oni radili, isključivo oni bave njegovom karijerom i organizuju mu nastupe, te da od toga imaju i veći deo zarade, što je Stanković odbio. Kada im je saopštio da ne želi da sarađuje s njima i da hoće samostalno da vodi svoju karijeru, njima se to nije dopalo, pa je počeo da svakodnevno dobija pretnje od njih.

Čudna poruka Oglasio se na Instagramu Posle našeg ekskluzivnog saznanja da se Milan Stanković nakon duže pauze vraća na estradu, ali i prvi put nakon što je uklonio sve fotografije sa Instagrama na kojima ima dugu kosu, te ostavio samo one profesionalne, vezane za muzičku karijeru, pevač se oglasio na Instagramu. Milan je na svom storiju podelio snimak iz jednog intervjua Kanjea Vesta, što su mnogi protumačili kao potvrdu da svojoj publici uskoro sprema velika iznenađenja. - Sačekaj da dobijem svoj novac kako treba, onda mi ne možeš ništa reći kako treba - rekao je u tom intervjuu američki reper, što se očigledno mnogo dopalo i Stankoviću.

Autor: M.K.