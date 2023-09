Otvoreno o svim aktuelnim temama!

Maja Marinković nedavno je ugradila silikone u zadnjicu, a sad je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' otvoreno govorila o svim aktuelnim temama. Naime, na početku je govoirla o svojoj nedavnoj korekciji zadnjice.

- Osećam se odlipno, bolovi prolaze, nisam se baš skroz oporavila, ali sve ide kako treba. Nisam neko ko voli da se hvali, imala sam dosta zahvata. Velika cifra koju ne bih javno otkrivala. Svako treba da radi ono što ga čini srećnim. Imala sam bolove, to je kompleksna operacija, ali izdržala sam, sve za lepotu - kaže Maja i dodaje:

- Slobodna sam, imam udvarače, nisam emotivno zauzeta, uvek postoji neko ko je preokupirao moju pažnju. Ostvarena sam na svim poljima, ali što se tiče osnovnih i elementarnih stvari, tu sam obezbeđena maskimalno. Mislim da je još rano, još mi prija sloboda i ovako je sad sve u najbolje redu - poručuje bivša zadrugarka, a onda je progovorila o svom odnosu s Bebicom.

- Bebica je neko ko je bio korektan prema meni, on je dobar momak, nikad nisam ulazila u tuđe ratove, često me spominje i priziva. On kad je sam, on je najbolji. Ja msilim da Bebica još voli Miljanu, naravno da emocija postoji. Polako, tek je počelo klupko da se odmotava. Mislim da Miljana jošč voli Zolu, svi mi imao tu neku ljubav u životu koju ne možemo da zaboravimo, svi imamo jednu osobu koju ne možemo da zaboravimo. Imamo neke stare ljubavi koje su obeležile naše živote - rekla je Marinkovićeva i progovorila o zbližavanju bivšeg dečka Marka Janjuševića Janjuša sa Aneli Jahmić u ''Eliti''.

- Sve mi to nekako deluje isto, sve ista priča. Sve mi je to neka blaga kopija mene. Dajte ljudi napravite neki svoj stav i integritet, sve mi je blaga kopija mene. Vidim da Jaško mene doziva i da ne može da me izbriše iz glave tek tako. Kod mene su emocije ugašene odavno, kod mene je kraj, želim mu sve najbolje. Mislim da među nama više ništa ne postoji, ljubavi nema... - rekla je Maja, a onda otkrila kako ona gleda na ljubavni trougao koji čine Aneli, Stanija i Asmin.

- Izvinite gospođe, vežite kerove za drvo. Ja Staniju ne krivim ni za šta. Ako vidiš da ti je muž ku*var i da flertuje s drugim ribama, šta tražiš sa tim čovekom. Ako ti voliš svoig muža i boriš se za tu ljubav, a on ne želi to, šta ti radiš tu. Ako te neko prevari jednom, uvek će te prevariti. Svaki muškarac uradi ono što zacrta. Krivi su oni koji su u paru, a ne treće lice. Ako je ona udata, šta tražiš s Janjušem? Čuvajte svoje veze i svoje muževe. Stanija je jako inteligentna, ja ne bih ništa loše rekla jer tako ne mislim, ako te neko prevario ne treba ti da budeš ista takva. Meni to miriše da oni hoće popualarnost preko Stanije. Kad vam je kriza u vezi, radite na svom odnosu, a ne da vam bude kriva neka druga riba. Ne možeš ti posle nekoliko nedelja da zavoli nekog. Treba nekog da upoznaš dobro i kako se baš zalepila za Janjuša. Sve su to bivši momci Maje Marinković. Ne razumem da l ije ona udata i pati ili šta sad? Stanija im je kriva za sve, pustite tu priču. Janjuš mi isto nije jasan, da li se on pomirio sa ženom ili nije. Ena mene nema šta da zove. Gde Maja dođe, tu trava ne raste. Postojim ja tu još psihički. Neka se dogovore šta su, da ne sipadaju foliranti. Mora frajer mnogo da bude namazan da mi sa mnom imao posla. Janjuš voli mene, to se zna! Želim mu svu sreću, ali ne može psihički da se odvoji od mene. Naravno da Janjuš ne voli Enu, da je voli ne bi je varao, poštovao bi je. Janjušu ne bih dalka drugu šansu, previše me je povredio da nikad u životu ne bih mogla da mu zaboravim. Mislim da se Aneli zavozala, zagrizla je, dok Jaško tera cirkus, prija mu rijaliti priča - rekla je Maja i progovorila o aktuelnim temama i učesnicima ''Elite'''.

- U ''Eliti'' mi je sad najbolji Mensur, mislim da se dobro drži. Izgleda mi savršeno, top, vodi računa o sebi. On je i privatno kao osoba jako dobar. Nijedna mi nije tamo dorasla njemu, možda dođe neka, pa bude nešto. Za sada ne, on mi je za sada najbolji tamo. Miksi je svoja, ona šta god da uradi, njoj se oprašta. Sad sve zavisi da li će doći Zola i šta će biti. Mislim da smo se jednom možda čule ovog leta. Sa Stanijom nisam u kontaktu. Nismo se čule. Verujem da je u haosu, mnogi žele slavu preko drugih ljudi. Vodite računa o svojim vezama. Takiju je najjače kad sam sama, tada ga ne boli glava.

Autor: Pink.rs