Otvorio dušu!

Reper Stefan Đurić Rasta u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o ćerki Tari, odnosu sa bivšom ženom Anom Nikolić, svom detinjstvu, zatvorskim danima i autobiografskom filmu "3211" koji će uskoro ugledati svetlost dana.

- Prvi put sam se našao u nekoj ulozi u kojoj nisam bio svakodnevno. Jedva čekam da čujem reakcije ljudi i da osetim njihove emocije. Tarinih reakcija se plašim najviše, ona je moj najveći autoritet, i kočnica i gas u isto vreme. Siguran sam da će imati mnogo pitanja na koja ću morati da odgovorim. Ona je svesna šta se dešava i šta se tu radi. Ne postoje neke scene koje nisu za mlađu publiku. Naša ideja je bila da kroz celu priču koju su ljudi imali priliku da čitaju i gledaju preko medija da ispričamo celu istinu i da klincima objasnimo da je sloboda neprocenjiva. To je slogan filma. Nije bilo suza unutra (u ćeliji), jer sam ja naučio da te suze pretvaram u pesme. Naučio sam da kanališem sve te situacije kroz pesmu i muziku. Taj film je plod svih mojih emocija i osećanja koje sam unutra imao. Video sam mnogo suza u tim momentima - otkriva Rasta,a onda je progovorio o svom detinjstvu na Kosovu.

- Ja sam mnogo radio na tome da ne pravim paralelu između mog i Tarinog detinjstva. Bilo je lepo, ali i opasno detinjstvo, više opasno nego teško. Sve stvari u životu koje mi se dese one su najbolja stvar u životu koje nam se dese. Sve što nam se u detinjstvu desilo, desilo nam se s razlogom. Za svako negativno iskustvo smatram da je potencijalno neka snaga koja će me gurati da napravim nešto. Svaki loš rezultat u životu me čini jačim. Definitvno je da sam se promenio i da sam bliži ljudima i medijima, to je dosta promenilo to neko viđenje. Smatram da je to sve momenat nekog sazrevanja, meni se mladom desilo da sam krenuo da živim svoje snove. Nikad nisam žudio za novcem i bogatstvom, ja se bavim biznisom i bitno mi je da znam da li sam u nečemu dobar ili ne. Ne dozvoljavam da novac preuzme moj karakter - rekao je reper i progovorio o odnosu sa bivšom ženom.

- Ana i ja jesmo u korektnim odnosima. Zbog Tare smo u dobrim odnosima. To je Tarina mama, ja a ja nju bezuslovno volim. Pokušavam da držim te neke odnose na normali. Mislim da je to najbitnija stvar. Svaka životna lekcija je vetar u leđa za dalje. Zahvalan sam Ani na svemu, prvenstveno na Tari. Kad je u pitanju ljubav ne kalkulišem preterano. Pitali su me da li sam izgubio veru u ljubav, tada bih izgubio veru za životom. Ja želim da mi se to prirodno desi, nema proitotip žene koje jurim, energija se desi ili ne desi i to je to - kaže Rasta i otkriva koliko ga je boravak u zatvoru ojačao.

- Te stvari te ojačaju, to je neminovno. Većina njih nije na slobodi. Nadam se da će imti priliku da pogledaju na TV-u film. Uvek sam cenio slobodu, dok nisam shvatio koliko je značajna i koliko nema zamenu dok ti se nešto ne desi. Sloboda je suštinski najbitnija. Kad mi je u jednom momentu došao papir od 12 godina zatvora, ja sam pitao da li mogu da pevam po zatvoru. Sećam se kad sam izašao bio je Sveti Sava, došao sam kući i odmah zagrlio Taru, proveo sam dan s njom, a onda sam otišao u sutdio kad je zaspala. To su i dve stvari koje su mi najviše nedostajale - Tara i studio.

Autor: M.K.