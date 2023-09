'MENI JE NJEGA ŽAO, TREBA DA PRONAĐE SVOJ DUŠEVNI MIR!' Oglasila se bivša devojka Nenada Aleksića Ša! Dugi niz godina ga poznaje, a sad je uplašena za njega: Totalno je pogubljen, ovo nije on!

Ne prepoznaje ga!

Reper Nenad Aleksić Ša ušao je u rijaliti "Elita", a tim povodom se oglasila njegova bivša devojka Jelena Batos. Ona je na Instagram profilu objavila duži tekst o Nenadu, gde je istakla da mu je potrebna pomoć.

- Pošto mi poruke već uleću kao rakete, prvi i poslednji put ću vam odgovoriti vezano za njega. Nije smešno, meni je njega žao, on je još uvek totalno pogubljen i njemu je potrebno da ode negde u neku skroz stranu državu gde niko ne zna ko je na par meseci, upozna samog sebe i razgovara sa psiholozima ili vernicima, tj. ljudima koji će mu pomoći da upozna samog sebe i pronađe svoj duševni mir. Meni je sve ovo žalosno i nije za smeh i sprdnju, jer on je totalno pogubljen već tri godine unazad. I sve više i više se udaljava od samog sebe, ja sam neko ko ga poznaje dugi niz godina i ovo nije on - napisala je Jelena na storiju na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, Jelena se proslavila učešćem u rijalitiju ,,Zadruga" kada je iznela informacije da je bila u aferi sa Ša pre nekoliko godina.

Autor: Pink.rs