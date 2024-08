Meni je žao što glumi Filipa Cara: Terza brutalno isprozivao Rajačića! (VIDEO)

Ne podnosi ga!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditeljka u studiju je Ivana Šopić. Njeni večerašnji gosti u studiju su Lejdi Di, Teodora Delić i Borislav Terzić Terza.

- Teodora, da li si se čula sa Majom jer ti je zamerila nešto za Takija - pitala je Ivana.

- Ne, ali Taki nema veze s tim. Gotivim je, znam da i ona mene gotivi - rekla je Teodora.

Uključila se nova gledateljka.

- Terza je jedan normalan dečko iz naroda, želim mu svu sreću sa Milicom. Po čemu su Teodora i Bebica bili zanimljivi? Dva smora, bez Gačića ne bi bili zanimljivi. Lejdi je za rijaliti, dobar komentator - rekao je gledalac.

- Toliko smo nezanimljivi, a pričaš o nama. Pratite i dalje našu ljubav - odbrusila je Teodora.

- Lejdi, da li si se zaljubila - upitala je gledateljka.

- Nisam, ali želela bih - rekla je Lejdi.

- Hajde da mi prokomentarišete Jelenu i Uroš - rekla je Šopićeva.

- Blam, on je degenerik ozbiljan. Meni je žao što glumi Filipa Cara. On je jedan, to je jezivo. Pored toga, glumi nekog drugara - kazao je Bora.

Autor: Iva Stanković