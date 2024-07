Pričaš po ćoškovima, a ovde ćutiš: Bebica urnisao Rajačića, pa otkrio zašto je samo loša kopija Filipa Cara! (VIDEO)

Žestoke nominacije do samog kraja!

Bora Terzić dobio je reč u emisiji "Nominacije" da komentariše Nenada Macanovića Bebicu i Miljanu Kulić.

- Sa Miljanom nemam komunaciju, niti ću imati u životu. Tek sad sam osetio kako je kad se dete uvredi, meni se nerođeno uvredilo. Sve najgore sad mislim o njoj. Sa Bebicom sam dobar od prvog dana, ali me je uvredio kad me je komentarisao na krugu, iako on kaže da nije tako. Stvarno mislim da si sposoban što se tiče svega, nisi kao ja. Ostavljam Bebicu, šaljem Miljanu - rekao je Terza.

Nakon njega voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nikoli Lakiću.

- Kao što kaže moja drugarica Miona Bebica se vodi pitanjima. Budemo videli da li će da opstanu. On ume da bude dsrežljiv i pažljiv. Miljana mi nikad nije uvredila nešto najbliže, niti ja njoj. Kako sa drugima, tako i oni sa tobom. Umeš da budeš sujetna, ali imamo korektan odnos. Ostavljam Miljanu - rekao je on.

Posle njega nominovala je Jovana Cvijanović.

- Miljana i ja smo imale jedan sukob i nikad me nije nešto izvređala. Sa Bebicom isto imam jako korektan odnos. On je primer kako treba žena da se neguje, čak i kad ona greši. Svašta mu rade, a on zna da se postavi prema ženi. Trebala sam da ga poslušam, ostavljem njega - rekla je Jovana.

Sledeći je nominovao Luka Majčica.

- Što se tiče Miljane nismo imali konflikt, zna da bude jako darežljiv. Ja nju masiram, ona meni pomogne. Žao mi je samo što vređaš druge i spominješ decu. Bebica je lako manipulativan u ljubavnim odnosima. Sa Teodorom želim svu sreću. Ostavću Bebicu, a Miljanu šaljem samo jer nisam kao ona - govorio je on.

Za sam kraj nominovao je Uroš Rajačić.

- Sve što sam rekao za Miljanu stojim pri tome. Savetovao sam je da se promeni, ali nema opravdanja za neke postupke i reči koje izgovara - počeo je Uroš.

- Flertuješ sa udatom ženom i kopiraš Cara - umešao se Bebica.

- Za ovog idiota mogu samo da kažem da za 29 nedelje nisam čuo bolju nominaciju nego kad ga je Zola nominovao. Najveći p*šač u ovom rijalitiju. on je ozbiljna p*čkica i najgori tip kompleksaša. Mislim da će ova mala kad ga ostavi na njega da gleda kao košmar. Nema ko bi sedeo, a da njega sačuvam. On mi je najveće smeše - rekao je Rajačić.

- Došao je ovde kao bokser, Filip Car u pokušaju, a kad treba da kažeš da si se zaljubio us*reš se i pobegneš u hotel. Preskočio si taj deo, Car kad se zaljubio on je to rekao, a nije išao po ćoškovima i pričao sa drugarima, a ovde kad dođe ćutao - dodao je Macanović.

