NEMA KARAKTER, ON JE PATOLOŠKI LAŽOV: Uroš žestoko isprozivao Stanislava, pa se ostrvio na Maju! (VIDEO)

Ne zna se koga više ne podnosi!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici večeras biraju između Maje Marinković i Stanislava Krofaka. Marko Đedović sledeći je nominovao.

- Maju volim, drago mi je. Nekad ume da me iznervira, ali za mene je dobar čovek. Nije normalna u svojim ljubavnim odnosima, samo sebi šteti, ali to je njena stvar. Treba da nauči da uživa u sopstvenom ludilu. Razumem da je emotivno polupana, ali jasno mi je to - rekao je Marko.

- Stanislav nije loš, ali malo se zaneo. Ostaviću Maju, poslaću Stanislava - rekao je Đedović.

- Stanislav, buduća p*rno zvezda. Nema karakter i patološki je lažov. Najviše se obrukao, videli smo da nije uspeo da održi reč. Pokazao je da je životinja. Prvi sam stao na njegovu stranu. Očekivao sam pompenzan ulazak ovde, ali videli smo samo da će biti p*rno glumac. Sve što radi je degutantno. Njegovi odnosi su postali previše i za televiziju. Mislio je samo na sebe, upetljao se ovde u začaran krug. Pokazao je da je katastrofa - počeo je Uroš.

Maja je loš čovek i prijatelj. Pokazala je da je i loš partner. Hvali se da je zvezda rijalitija, ne znam po čemu. Rasturaš brakove, prikazuju se tvoji seksualni odnosi. Osim agresije i s*ksa, ništa drugo nisi pokazala. Smešno mi je da Maja drži moralne pridike jer je katastrofa. Za mene si odron i ološ. Ostavljam Stanislava, šaljem Maju - kazao je Stanić.

- On je prasić, greška prirode - dodao je Krofak.

- Ti si jedan monstrum, ljiga i ološ - odbrusio je Uroš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković