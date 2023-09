NA KOMPENZACIJU OPREMA STAN?! Biković sprema dom za sebe i TRUDNU DEVOJKU, evo detalja

Miloš Biković spreman dočekuje trećeg člana svoje nove porodice. Poznati glumac i njegova devojka Ivana Malić postaće roditelji za pet meseci, pa je par rešio da do najsitnijih detalja opremi svoj životni prostor. On je zimus snimio reklamu za poznatu kuću nameštaja i dogovorio saradnju na kompenzaciju.

- Miloš voli da mu je sve potaman. Kako u glumi tako i u kući. Mesecima je krio da će postati otac i sada kada je vreme da se to saznao je i sam potvrdio srećne vesti. Zbog nove životne uloge on se bacio u pravu akciju, a pre svega mu je važno da u kući sve bude cakum-pakum kad beba dođe na svet. Snimio je reklamu za poznati salon nameštaja i dogovrorio da mu opreme stan. Dakle stare komade nameštaja će da zameni ganc novim. Ti komadi su jako skupi, cene se kreću do 300.000 dinara, pa na više u zavisnosti od veličine, marke i modela koji glumac želi - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Zajedno sa budućom suprugom odabrao je komade koji treba da im stigu u njihov dom u kojem uveliko žive zajedno. Ivana je u poodmakloj trudnoći, a uskoro će i sobu za bebu da opremaju. Ona se oseća odlično u drugom stanju, a presrećni su što će uskoro postati roditelji - prića sagovornik blizak glumcu.

I sam Biković je radost o prinovi podelio na društvenim mrežama sa svojim pratiocima.

- Srećni smo što čemo uskoro postati roditelji. Ovo je važan, verovatno najvažniji momenat u našim životima. Nismo želeli da ga otkrivamo za sada, ali paparaci su nas doveli u situaciju u kojoj nemamo izbora. Hvala svima na lepim recima i čestitkama i molimo medije i novinare da poštuju našu odluku i integritet našeg privatnog života. Kada budemo hteli da razgovaramo o ovoj temi, svakako ćemo vas kontaktirati - napisao je glumac.

Autor: pink.rs