I oni su počeli u ''Zvezdama Granda''.

Kreativni direktor Granda Saša Popović gostovao je ovog jutra u jutarnjem programu TV Pink i tom prilikom govorio o novoj sezoni čuvenog takmičenja ''Zvezde Granda'', koja startuje na ružičastoj televiziji u subotu od 21 čas.

Kako je Saša otkrio, u novoj sezoni gledaoce očekuju i određene novine.

- Prva emisija u ovoj sezoni kreće sad u subotu od 21 čas. Naš standardni termin. Prošle godine smo se vratili na TV Pink i ova sezona je bila najgledanija. Zvezde Granda su same po sebi najgledanije, a tek sada kad smo se vratili... Ono što je specifično za ovu sezonu je da smo drastično smanjili broj kadidata. Napravili smo malo drugačiji format, imamo osmoro mentora i svako od njih je izabrao četiri stara kandidata, odnosne one koji su se do sada takmičili, a nikad nisu bili u finalu. Mi smo im dali šansu i zovemo ih izabrani kandidati. Oni će se boriti protiv novih, ima ih 96. Imamo jedan taster s brojevima. Ljudi će videti o čemu se radi - otkrio je Saša i progovorio o karijerama i uspesima starih Zvezda Granda.

- Mnogi su zaslužili uspeh. Rada Manojlović je zaista super. Ona se takmičila u prvoj sezoni kad ništa nije uradila. Mnogo dece je izašlo iz tog formata, ali niko nije napravio solistički koncert. Aleksandra Prijović je napravila veliki uspeh, 3 Arene kod nas, 3 Arene u Zagrebu... To je neverovatan uspeh. Milica sigurno spremila ludilo, ja se nadam da će i narednom periodu i Darko Lazić i Rada Manojlović imati koncert. Tea Tairović je isto čudo - poručio je Popović.

Autor: M.K.