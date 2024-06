SAŠA POPOVIĆ STIGAO NA ŠTAKAMA! Ne skida osmeh sa lica na finalu Zvezda Granda!

Kreativni direktor "Grand" produkcije Saša Popović došao je na štakama na finale "Zvezda Granda".

Naime, Saša Popović nedavno je doživeo nezgodu prilikom koje je polomio nogu, međutim, to ga ne sprečava da bude aktivan i da učestvuje u finalu "Zvezda Granda".

Vrlo raspoložen, Popović je pozdravio okupljene medije i prošao u studijo.

Inače, njegova supruga Suzana, pričala je o Sašinoj povredi.

- Sale ima jednu osobinu koju imam i ja, volimo da žurimo. Trči ovamo, trči tamo, moramo da stignemo i završimo i to bukvalno trčimo kroz kuću. Imamo stepenice gore za sprat i ja sam se par puta okliznula. On to nije uspeo, nezgodno je pao i kost je napukla. Tri nedelje longeta, posle vežbice i oporavak kakav sledi sa doktorima, fizioterapeutima. To mnogo loše utiče na njega zato što je navikao da bude hiperaktivan - objasnila je ona.

Da podsetimo, u finalu "Zvezda Granda" neće se pojaviti Marija Šerifović.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs