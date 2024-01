SAŠA POPOVIĆ SE VOZIO AUTOBUSOM ČETIRI GODINE! Sad ima najskuplji VOZNI PARK na estradi, a samo jedna mašina vredi POLA MILIONA EVRA! (FOTO)

Kreativni direktor Granda Saša Popović već decenijama važi za čoveka koji poseduje jedan od najskupljih voznih parkova u Srbiji.

Saša ne krije da voli brze, pretežno sporteske automobile, a pre samo nekoliko nedelja pazario je i novu mašinu marke „ferari“ čija se vrednost procenjuje na preko pola miliona evra.

Popović je otkrio da je uvek voleo da ima dobar automobil, ali je i priznao da je u jednom momentu ostao bez novca, pa se vozio autobusom.

- Kada smo 1983. godine krenuli na onu veliku turneju, puno smo para zarađivali. Milione. I to je sve išlo regularno, plaćali smo poreze. U to vreme je sve išlo preko tzv SDK, pa preko žiro računa i imali smo zaista puno para, ali to su bile godine pod sloganom ‘imaš kuću, vrati stan’. Imaš stan, ne možeš da kupiš kuću, ne možeš ni lokale jer su u državnom vlasništvu. Gde smo trošili pare? Na automobile. Ja najviše. Prvi sam kupovao sve modele Mercedesa ’83, četvrte, pete… Od tada mi je ta ljubav prema automobilima. Naravno, 1993. kada sam izgubio pare kod Dafine, ostao sam klot. Bez ijednog dinara i bez ijedne marke i četiri godine sam se vozio autobusom – rekao je on.

Na pitanje kad je poslednji put ušao u autobus, odgovorio je:

- Tada. Izgubio sam te pare 1993. Dao sam i stan i automobile, ušteđevinu, sve je to propalo uz ‘doviđenja, šta da radim’. Živeo sam u jednoj garsonjeri u ‘Televizorki’ i to na poslednjem spratu u 17 kvadrata. Jednostavno nisam imao para, nisam imao auto, nisam imao ništa. Bio sam muzički urednk u ZAM produkciji, počeo da komponujem i da zarađujem polako. Onda sam 1995. godine kupio neki ‘Reno klio’ dizel, u to vreme onog ‘divljaka’ kakvi su se vozili kod nas. Zaboravio sam i gde sam ga kupio i kako sam ga registrovao. Sve do tada sam te 3,4 godine išao autobusom. I ništa mi nije falilo.

Podsetimo, vozni park Saše Popovića vredi 837.000 evra, kako su prenosili mediji, a poznato je da on svake godine kupuje nova kola.Poseduje „porše“ od 180.000 evra, kao i tri BMW-a, dva "mercedes", ali i skromna kola poput "smarta".

