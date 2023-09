'Ostalo mu je 10 posto od želuca, trpi torturu' PRVA ISPOVEST OCA BOKIJA 13! Mile se slomio pred kamerama zbog sina koji je u zatvoru! POTRESNO!

Nije mu lako!

Makedonski šoumen i zvezda Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 uhapšen je u akciji "Reket", a potom i osuđen jer je određene moćne i uticajne ljude u Makedoniji navodno ucenjivao i tražio im ogroman novac. On je u Skoplju osuđen na devet godina zatvora jer je, kako se pisalo, svoj položaj koristio za prevaru i pranje novca.

U čitavu aferu bio je umešan i Mile Jovanovski, otac Bokija 13 koji je kaznu služio u kućnom pritvoru. Nakon par godina kružila je priča da je porodica Jovanovski rešila da se iseli iz Skoplja. Međutim, to se nije desilo, a ekipa emisije "Moj dan, Blic dan", posetila je porodični dom šoumena, a njegov otac Mile prvi put pred kamerama govorio je o sinu koji je trenutno u zatvoru.

- Nedostaje mi Boki. Zdravstveno nije dobro ima skoro deset posto želuca, a ima i drugih zdravstvenih problema. Ova vlast ga tretira kao da je najveći terorista u istoriji. Katastrofa, to je strašna tortura. On tamo nema nikakvih uslova. Treba 8, 9 puta na dan da jede po malo. On traži da mu daju prekid kazne, ni to mu ne daju da bi mogao da se oporavi malo. On je invalid kojem treba pomoć - istakao je Mile za "Blic", pa dodao:

- Supruga mu ide u posetu. Boki je živa vatra. On radi to što niko ne zna i ne može da radi. Boki je osuđen po propagandi. Neko ga je iskoristio. On je u zatvoru, a drugi se kriju. Smešno je, svi građani znaju. Marina dok je bila živa i Futa su dolazili. Kad je bilo ono spektakularno hapšenje, mnogi ljudi su ga ostavili. Nisu imali nikakve dokaze, a osudili su ga. Sve je urađeno sa dosluhom sa vlastima koje su i dan danas na funkcijama. Zamislite prekid kazne dobijaju ljudi koji nemaju tako ozbiljnih zdravstvenih problema, njemu ne daju.

Otac Bokija 13 na kraju razgovora za "Moj dan, Blic dan" se rasplakao i poručio ljudima koji još uvek vole i podržavaju njegovog sina, da će se Bojan vratiti iz zatvora kao nov čovek.

- On je otvorio tu televiziju, ona je besprekorno radila. I dan danas voli muziku. Još kao dete je počeo da se bavi voditeljstvom. Videlo se da je šoumen, imao je 10, 11 godina. Sa 13 godina je doveo Ruslanu. Komšije ga pozdravljaju, svi ga hvale, hrabre ga da izdrži. Ljudima koji ga vole bih poručio "Očekujte novog Bojana".

