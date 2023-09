Nije mu lako!

Odnos Sanjina Horvata i Milene Kačavende mnoge intrigira od njihovog ulaska u Elite. Međutim njihovo zbližavanje je počelo i ranije.

Prvi put su viđeni zajedno kada su stigli u karantin, a zanimljivo je bilo da su njih dvoje i bili zajedno u sobi u krantinu o čemu je Pink.rs već pisao.

Od ulaska u Eltiu njih dvoje se ne razdvajaju, a Sanjin je u par navrata i napravio ljubomornu scenu jer je Milena izabrala Nemanju Gačića za omiljenog kada je bila vođa.

Svi su primetili da Sanjin ima emocije prema kumi, a on to ne želi da prizna sebi već par dana unazad želi da pobegne iz Elite, ali mu Milena to ne dozvoljava.

Autor: N.B.