BUKTI RAT! Nakon optužbi udovice Tome Zdravkovića da ju je Bane Obradović USKRATIO za novac, oglasio se i on! Evo šta je imao da kaže!

Za medije su se oglasili zastupnici koji stoje iza porodice Tome Zdravkovića i njegove supruge Gordane.

Njihovo saopštenje koji su dali za medije, prenosimo u celosti.

Gordana Zdravković je u našem publishing timu poslednjih godinu dana. Kao i celokupna porodica Zdravković. Kad smo započeli saradnju, gospodin Bane je bio zadužen oko svih pravnih poslova, kao i svih imovinskih prava na delima pokojnog Tomislava Zdravkovića. Connect Network je isključivo imao uska ovlašćenja koja su vezana za digitalne platforme ( youtube, itunes, spotify i druge ) tako da je naš najveći problem bio Croatia Records koja godinama nije isplaćivala interpretatorske honorare, kao ni ugovorene procente sa pokojnim Tomislavom. Daljim istraživanjem došli smo do toga da ista ta Croatia Records nije pravni naslednik Jugotona što se tiče fonogramskih prava i da su bespravno podigli na svoje digitalne platforme kompletan katalog pokojnog Tomislava, monetizovali katalog i zaradili po našoj proceni oko 350.000 evra samo od Youtube i UGC. Bez ostalih digitalnih platformi, a da porodici nikada nijedan dinar nisu dali za šta imamo dokaze. Što se tiče gospodina Obradovića, Gordana je prevarena na perfidan način jer je potpisala ugovor u brzini da ga nije ni čitala na koncertu posvećenom Tomi koje je organizovao gospodin Obradović uz obrazloženje da ne može ni jedan interpretator izaći na binu dok porodica ne potpise isti.Taj ugovor nema nikakve veze sa koncertom, nego sa svim ostalim budućim dešavanjima - navodi se u saopštenju, te u nastavku stoji i:

- Gospodin Obradović je sa takvim ugovorom imao odrešene ruke što se svega tiče. Iskoristio je Gordanu za film ubedjivajući je da će imati odredjenu zaradu u budućnosti što je apsolutna laž! Od filma, bioskopskih karata, nikada nisu dobili ni jedan dinar. I ne samo za film, 30.000 knjiga je odštampano, nisam siguran ali mislim da su tri tiraža po 10.000 ni za to nisu dobili ni dinara, kao ni za licenciranje lika i dela " Vino Toma " i tu je nažalost porodica bila uskraćena na kraju. Čak i taj koncert je po njegovim rečima bio debakl i u minusu i ako znamo da se prodalo preko deset hiljada karata, da su učestvovali razni sponzori..na takav način koncert nikako nije mogao da propadne kako je Gospodin Obradović tvrdio. Gordana je išla lično kod Gospodina Bjelogrlića tragajući za istinom i ugovorima, dobila je usmeni odgovor da je Gospodin Obradović isplaćen za sve što su radili i da je on svestan da je oštećena al da joj ne može pomoći...Mi smo kao zvanični publisheri porodice došli do saznanja da je firma vipper bez ikakvog ovlašćenja pa čak i bez usmene dozvole otvorila youtube kanal " Toma Zdravković Official " i da su godinama bili u KVZ ( Merlin ) mreži, što je krivično delo !..Jer su kanal monetizovali i na njemu zaradjivali bez znanja porodice Zdravković..Jedva smo uspeli da youtube kanal vratimo pravim vlasnicima to jest porodici pokojnog Tomislava Zdravkovića..Sve u svemu porodica Zdravković je oštećena na svim poljima, gde god su mogli da je oštete, oštetili su ih.

Na osnovu optužbi udovice Tome Zdravkovića da ju je Bane Obradović, navodno, oštetio za izvesna novčana sredstva koja su deo zarade na osnovu lika i dela pokojnog Tome Zdravkovića, oglasio se i Bane Obradović, koji je ljubazno zamolio da ga za šire objašnjenje sačekamo da se vrati sa puta iz inostranstva budući da je trenutno van Srbije.

- Ja sam u inostranstvu. Za sada nebih davao izjave. Hvala na razumevanju - izjavio je Bane Obradović i najavio da će se oglasiti za Alo! čim se vrati u Srbiju i ovim, ali i drugim povodima.

Autor: N. Ž.