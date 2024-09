O razlogu razvoda frontmena benda "Tropiko", Aleksandar Cvetkovića, Saleta Tropika i njegove supruge, pevačice Jovane Pajić, i dan-danas bruji region, a sada je on progovorio o svemu u podkastu Gordane Uzelac "Bez ljutnje, molim".

Frontmen benda "Tropiko", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, gostujući u podkastu novinarke Gordane Uzelac "Bez ljutnje, molim", progovorio je o razvodu sa Jovanom Pajić, pevačicom, te je i otkrio kako gleda na novinske natpise da je sve zbog toga što, kako nagađaju mediji, je ona u vezi sa pevačicom Marijom Šerifović.

- Je l' može u braku da se oprosti prevara? Je l' si ti bio veran - pitala je Goca.

- Ne, mislim da ne može da se oprosti. Mogu samo sve najlepše da kažem o bivšoj supruzi Jovani, ona je majka moje dece, sve najlepše o njoj, njenoj karijeri i njenoj porodici - rekao je Sale Tropiko.

- Pročitala sam da je razlog vašeg razvoda zato što je u vezi sa Marijom Šerifović. Kakav ti je taj utisak bio - pitala ga je Goca.

- Nemam utisak, to je bilo jako davno, davno se sve dogodilo. Nemam osećaj prema tome, nemam ni ljutnju ni emociju, nisam mogao u glavi da pomislim da je to realan sled situacija. Naravno da sam je pitao, bilo je: "Alo bre, je l' si normalan?" - rekao je Sale, a onda je dodao:

- To je mnogo teško, to je mala smrt, to je nešto ne daj Bože. Ja sam u tom nekom momentu morao da dobijem spasenje, jer bih otišao na drugu stranu. Jak je onaj čovek koliko može da se izbori sa samim sobom i koji može da se izbori sa emotivnim slomovima. Ja sam to jako teško podneo i bio sam slomljen kao čovek, ali sam se izvukao iz svega toga, dobio sam pomoć i shvatio sam da život ide dalje. Dok sam shvatao da život ide dalje, bio sam u teškom rasulu. Jeste, muzika mi je bila lek, kako nije. Bilo mi je i tužno i srećno u isto vreme. Prestao sam da slušam tužnu muziku i muziku sa tekstovima, jer mi stvaraju neki nemir, više mi prijaju neke melodije normalne. Vraća te svašta, pogotovo muzika, hvatao sam sebe, slušajući neku muziku, neke narodne pesme, rekoh brate, stani. Govorio sam: "Zašto radiš to sebi? Prestani". Lakše je, lakše je, ako ćeš da se razoriš, idi u kafanu pa se razori. Ja sam u kafani od svoje četvrte ili pete godine...Mi smo baš bili podrška jedno drugom što se tiče karijere - dodao je on.

Autor: Nikola Žugić