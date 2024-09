Sale Tropiko progovorio o dolasku u Beograd: Evo da li su ga roditelji podržali u njegovoj ideji (VIDEO)

Frontmen benda "Tropiko", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, gostujući u podkastu novinarke Gordane Uzelac "Bez ljutnje, molim", progovorio je o svom životu, usponima i padovima, ali i o mnogim drugim situacijama!

Pevač Sale Tropiko progovorio je o svom dolasku u srpsku prestonicu.

- Što se odlučuješ da dođeš u Beograd - pitala je Goca.

- Došli smo u Beograd jer ja nisam više imao šta da radim dole, jednostavno smo odsvirali Marko i ja sve što je moglo da se svira i sve što je bilo iole ono kao sjajna stvar. Svirali smo s velikim ljudima i u velikim prostorima. Kada smo sve završili, ja sam rekao mami i tati da idem za Beograd, oni su mi rekli da idem. Rekli su mi kao da su znali da ću ja nešto da se pronađem i rešim to što treba da rešim sa samim sobom. Otišli smo gde je pevao Sale Matić, popeo sam se odmah na sto. Ja volim pesmu i muziku i mene je to tako jednostavno vodilo. Drugi put smo otišli kod naših Amadeusa, tu sam ja nešto i bilo je: "Mali, super si, hoćemo da radimo?", Vlado Perović mi kaže: "Moraš da povedeš i pevačicu, ne možete samo vas dvojica" i izvučemo Mariju iz nekog posla njenog, ona se obradovala. Deca koja idu za Beograd, deca srećna...Ja sam tada bio dečačić, a ona je bila devojka, a takvi smo došli. Malo smo sarađivali sa Vladom, pa sa Sašom Dragićem. Bilo je i tada mučenje, 10 maraka i laktanje sa ljudima u gradu, ali smo mi vežbali i bili smo super. Dobili smo ime Tropiko tada. I onda smo mi sa jednog dana sviranja počeli svaki dan da sviramo. To je bila mašina tada dok jednog dana nismo ostali bez pevačice i ostali smo mi Tropiko, kao muški bend, snimili prvi album i danas snimili "Moj Beograde" - rekao je Sale.

- Ko je prvi prepoznao taj vaš talenat - pitala je Gordana Uzelac.

- Mama i tata, a posle mame i tate, negde svi. Znalu su svi kojima smo se predstavljali da smo super. Ja sam bio neko ko je bio takav kakav jesam - rekao je Sale Tropiko.

Detaljnije pogledajte u videu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić