Borimo se: Danas uživa sa novom devojkom, a evo u kakvom je odnosu Sale Tropiko sa Jovanom Pajić

Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko nedavno je otvorio dušu i progovorio o odnosu sa bivšom ženom Jovanom Pajić.

Sale Tropiko priznao je da je teško podneo razvod, ali i istakao da je sada sa bivšom suprugom u odličnim odnosima.

Svi znate da sam ja preživeo i bol, i sve... Sve je to normalno, treba preživeti. Jovana i ja smo danas super partneri u roditeljstvu, podjednako smo strogi. Deca su tu da budu deca, a mi smo tu da budemo roditelji. Borimo se, držimo sve konce u rukama. Za decu postoje ograničenja, moraju da nauče da poštuju sebe. Deca ulaze u neke godine kad moramo da budemo budni svi, da pratimo sve. Jovana i ja smo tako vaspitani, imamo decu, nema smisla da pričamo nešto ružno jedno o drugom, tako jeste između nas - rekao je Sale tada.

- Bio sam pod kočnicom tokom spremanja albuma... Bog mi je najviše pomogao, vera. Da li je dovoljno dobro, da li bi trebalo to da se snimi, uvek pitanja... Došlo je naših pet minuta. Prošle su neke tužne godine, svi smo srećni, zadovoljniji. Korona, razvod, sve je to kočilo. Teško je da se čovek podigne iz takve vrste bola. Ja sam već dugo na pravom putu. Srećan sam, emotivno sam ispunjen. Ljubav utiče na sve, moja devojka i ja smo super par. Pričali su mi nekad da berem papriku, kad sam bio mlađi, a sad bih išao da radim to... Često mi ne prija grad, sve je brzo, išao bih tako u prirodu. Malo-malo pa pobegnem iz grada, mama mi je sa Vlasinskog jezera, tamo se odmaram često. Jezero, zalazak, izlazak sunca, najlepše nešto na svetu.

Jovana Pajić je nedavno istakla da bi volela da se ponovo zaljubi.

- Kad imaš dvoje dece, prvo gledaš njihov interes. Imam njih, živim sa njih dve i to je ono što zelim. Volela bih da se ponovo zaljubim, da imam partnera, da provodimo zajedno vreme, da putujemo, ali da budemo na dve adrese. Verujem da samo tako može da traje. Mislim da bi život pod istim krovom bio preveiliki stres za Helenu i Đinu, a sigurno je i da bi nestala magija.- Mislim da je početak kraja svakog odnosa trenutak u kome se javi želja za posedovanjem, svejedno da li muškarac ženu ili žena muskarca. Ljudi sve više imaju tu potrebu, ali zar nije lepše da jedno drugome budemo - izbor. Zar nije lepše da on bude moj izbor, ako treba, uprkos svima i uprkos svemu? Mislim da bih mogla da takvu nameru prepoznam na kilometar. Želim da se u mom životu pojavi neko ko će biti otvoren, prema kome ću ja biti otvorena, da se međusobno podržvamo, da razgovaramo... Teško je da u ovim godinama upoznam nekoga ko iza sebe nema brak, ozbiljnu vezu ili decu. Volela bih da i njemu njegova deca, ako ih ima, budu prioritet, ali da oboje želimo da budemo jedno s drugim. Ne želim da ikada više nešto moram. Što sam morala - morala sam - istakla je ona, a preneo "Story".

Autor: N.Brajović