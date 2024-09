Nedavno je kao bomba u javnosti odjeknula vest da je Sale Tropiko primljen u Urgentni centar zbog, kako se sumnjalo, moždanog udara, a nakon toga je Sale otkrio da nije u pitanju bio moždani udar, već vertigo, o čemu je govorio u podkastu Gordane Uzelac "Bez ljutnje, molim".

Frontmen benda "Tropiko", Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, gostujući u podkastu novinarke Gordane Uzelac "Bez ljutnje, molim", progovorio je o vertigu, zdravstvenom stanju, koji ga je zadesio dok je bio na moru u Hrvatskoj.

- Imao sam vertigo, upalu srednjeg uva, oni su mislili da sam imao moždani udar. Bio sam na moru, bio sam u Hrvatskoj, zaspao sam na pramcu čamca koji je vozio mnogo brzo, sat vremena sam bio tu, ubio me je vetar. Niko me nije probudio. Mi izađemo uveče na festival, mene je čudno zabolela glava, popio sam lek protiv glavobolje. U ponedeljak, odem po decu u školu i Đina kao da otvorim krov i ja vidim 300 stepeni napolju i u toku vožnje meni se samo zamanta. Nikada u životu nisam imao vertigo i u jednom momentu izlazim iz auta, ulazim u tržni centar i meni se ponovo zavrti. Seo sam i kada je krenulo, to ne možeš da shvatiš, konstantno mi ide, telo mi je normalno, nemam nesvesticu ni ništa, totalno sam otkazao. Ja skinem naočare, meni kaže Angelina da mi rade oči kao centrifuga. Dođu iz hitne pomoći, šećer sve super...I sad dolazim u bolnicu u Urgentni zapravo, pa su mi merili pritisak, bio je malo veći - rekao je Sale, a onda je nastavio:

- Oni su videli neku manju senku na mozgu, kažu mi: "Zadržaćemo te, jer mislimo da si imao manji moždani udar". Potpuno bespomoćan, ne možeš da se makneš milimetar, čim pomerim ruku loše mi je...Oni me prenose u jedinicu za moždani udar, ja gledam mlađe ljude koji su imali problem s tim, neko dete, neka baba, neka deda. Ja kažem: "Možda sam imao moždani", ćutiš, sam si. U tom momentu nemam nikoga. Svi su Cvetkovići otišli od moždanog udara, ali si sam, ne može niko ni da uđe, ni da dođe. Svi su mi prijatelji poslali poruke podrške. Ja sam totalno hendikepiran u tom trenutku i jedan život koji si do tada živeo, kraj! Kažu: "Šta da ti donesemo?", rekao sam: "Donesi mi molitvenik, krst i to što mi treba od garderobe i vozi", jer kad čovek ostane sam, nemaš ništa, nema pomoći. Ujutru mi na magnetnoj daju papir i kažu: "Beži". Nisam imao moždani, nemam ništa, nego mi je zapaljenje bilo, to je nešto najgore na svetu. Posle tri dana je meni to prošlo, sumnjali su da će trajati, ma kakvi, Cveletu ništa. Mnogo je teško i težak je osećaj - dodao je pevač.

- Je l' te je bilo strah i frka - pitala je Goca.

- Jeste, kako nije, ostavio sam cigarete. Sada, poneku zapalim. Bio je žuti karton, uspori malo - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u video-prilogu na početku teksta.

Autor: Nikola Žugić