Teška ispovest Jovane Pajić o razvodu od Saleta Tropika: Imala sam 42 kilograma, bilo mi je teško

Mesecima se spekuliše o razvodu poznatog para Jovane Pajić i Aleksandra Saleta Cvetkovića, frontmena "Tropiko benda", a sada je pevačica u jednoj emisiji otvoreno progovorila o krahu bračne zajednice.

Kako kaže, dugo je sama u sebi osećala da stvari ne funkcionišu kako treba.

- Zato što vi uvek unutar sebe znate, ne mora to nikome da se izgovori, nikome da se kaže, ni prijatelju, ni terapeutu ni nikome, nikome, svako unutar sebe zna kada posmatra situaciju u kojoj se nalazi, kad posmatra partnera, kada doživljava raznorazne stvari, ovakve ili onakve kada se onako, kao da se isključi ton i ostane samo slika, kao da ste vi posmatrač sopstvenog života, da li na tome može da se radi, da li tome ima spasa, da li nešto može da se učini i šta god to bilo da se ta situacija popravi, da li postoji neka budućnost - kaže Jovana koja je priznaje pokušavala i to na mnogo načina.

- Na raznorazne načine. Do toga da, ajde, sada ću, ono što bih žela da kažem, neću reći, do toga, ajde, opravdaću neki postupak ili neke rečenice nekim drugim stvarima, nekim drugim situacijama koje su to isprovocirale, neću to shvatati lično. Dozvoliću da to pored mene prođe. Na raznorazne načine ću ja pokušati da to opravdam - ispričala je Jovana, a na pitanje "da li je motiv bio to što ste pokušavali da dece rastu pored oca ili da budete voljeni i da volite", odgovara:

- U suštini je uvek, da kažemo, taj izgovor zbog dece. Ali je to samo nemogućnost da se stane na sopstvene noge u tom trenutku. Deca će da budu zapravo izgovor. A ja godinama idem na psihoterapije i godinama nekako sam i ja bila u toj magli gde govorim s početka ali kako će deca, pa kako ću ja sad sama, pa ja sam rasla u braku dvoje roditelja. Bilo je teško, bilo je katastrofalno, ali oni nisu odustajali jedni od drugih. I ja sam žela, naravno, taj model da peslikam na svoj život. Nisam se udala da bih se razvela. Nisam to želela. Pa mi je to bio nekako životni poraz. Je l moguće da ja to ne mogu da održim. A zapravo, shvatam da venem. Shvatam da su sve veće i veće razlike između nas da je nerazumevanje postalo nepremostivo. Da tu više nikog ne čuje. Da se mi samo nadjačavamo. Da umanjujemo osećanja onog drugog. Da ako ja sad kažem, na primer, ne volim te. Ta meni može da kaže, šta ti znaš, da li ti mene voliš ili ne voliš. Ti ne znaš šta pričaš. I onda, na kraju, negde, ko sam tu ja? Šta ja mislim u stvari? Možda ja i ne osećam ovo što osećam. Potpuno se izgubi dodir sa realnošću. Uđeš u neki potpuno drugi identitet, prisvojiš ga kao da je tvoj, ali telo se bori. Kao neko strano telo. I sad, ko je tu zapravo toliko jak da izdrži to.

Jovana priznaje da je patila.

- Kako nije bilo patnje. Ja sad izgledam kao bucko spram tog perioda. Ja sam imala 42 kilograma. Nisam imala nikakav apetit. Bilo mi je teško. Zapravo sam ja ušla u taj čvor overtinkinga u smislu, bože, ubiću roditelje, kako ja njima ovo sad da kažem? Moja mama ima četiri stenta. Otac mi je takođe načet zdravstveno. Kako ja sad njima ovo da kažem da ću se ja razvesti? Ja ću ih ubiti. Ne da ću ih razočarati, nego da ću ih ubiti. Zdravstveno ću ih potpuno toliko uništiti da ću ih ubiti. Ja sam to tako videla - iskrena je Jovana koja je brinula o svojim najbližima iako kaže: "Nisam imala pritisak. Oni su uvek bili u fazonu kakva god da je tvoja odluka, mi ćemo je podržati. Nećemo ulaziti u razloge, mi ćemo je podržati".

- Strah. Njihov strah i briga kako ću ja sama. Kako ću sa dvoje dece ja sama, više ta briga. Nema tu razočarenja. Oni su nekako toliko širokog shvatanja da nekako nismo više ono šta će komšija reći, hoću da mi je dete živo i zdravo i da je srećno, kakva god njegova sreća bila. Oni su videli da sa mnom godinama nešto nije u redu ali ja nisam bila tip koji se žali, koji priča - kaže Jovana.

Autor: Darko Tanasijević