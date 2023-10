Maja tvrdi da je Car sve vreme obmanjivao Aleksandru!

Maja Marinković večerašnji je gost emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom otkrila je nove detalje o svom bivšem Filipu Caru i njegovom gnusnom ponašanju dok je bio u vezi sa Aleksandrom Nikolić, kojoj je napravio dete. Naime, danima se piše o svom porukama koje je Car slao Maji dok je bio sa Aleksandrom u vezi, a Marinkovićeva je sve to obelodanila. Sad je odlučila da otkrije sve detalje i da ide do kraja.

- Imala sam potrebu da to obelodanim jer je on plasirao priču da sam ja luda i da ga proganjam. Ja nisam započela nikakvu priču, on se meni javljao dok je bio u odnosu sa njom. Toliko o njihovoj famoznoj i velikoj ljubavi. Nisam želela da se vidimo i nismo. Niti ćemo se videti. Ne volim ljude koji nameštaju druge ljude, htela sam da dokažem svoju istinu. Ne mogu da verujem dokle je ta granica. Gledala sam neke Aleksandrine izjave i to može da popije samo neko manje inteligentan. Nisam znala da je Aleks trudna kad je on meni pisao, rekao mi je da postoji mogućnost da je trudna. Meni su oni apsolutno isti i neka se sada dave u svojim lažima. Niko ne dovodi u pitanje zašto je on slao poruke meni. Čuli smo se konstantno dok su oni bili zajedno. Rekao je da je ne voli, da sanja mene kad spava s njom, da ne može da je gleda očima i da je s njom samo zarad fanova i podrške - otkrila je Maja i dodala:

- Ja nikad nisam krila svoje emocije prema njemu, za razliku od njega koji se od mene ograđivao. Sve je okej dok ne dođe Maja, ja nisam neko ko podržava nasilje, ali kako to sada odjednom da ona priča o tome. Gde je bila do sada?! - poručila je Marinkovićeva.

