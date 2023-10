Šok!

U novom izdanju emisije "Amidži šou", voditelj Ognjen Amidžić ugostio je Maju Marinković, Staniju Dobrojević, voditelja i glumca Dragana Marinkovića Macu, kao i pevačicu Vesnu Vukelić Vendi.

Posle kratke pauze za reklame, usledila je i rubrika "Teško pitanje", te je Stanija bila prva.

Koja je najveća laž koju si otkrila kod nekog svog partnera, a koja je najveća laž koju si ti priredila?

- Ne lažem nikada, umem da prećutim, pa da kažem kasnije. Moja poslednja afera je tako, isto tako je bilo sa Kačarom kada mi je prećutao verenicu Enu Popov.

Nakon Stanije, Maca je bio na redu.

Da li si ikada prisustvovao svingerskoj žurci?

- Šabac, 2007.godine, šator, gajbe, goli do pojasa i bilo je lepo. Vendi je te iste godine nastupala. Ko nije bio?! Samo nek je muško i žensko.

Posle Mace, odgovarala je Maja na pitanje.

Navedi ime partnera koga si najviše volela.

- Ne postoji sadašnji, slobodna sam, ali je to Janjuš. To je bilo najduže, svašta nešto smo prošli i preživeli zajedno.

Vendi je za sam kraj ove rubrike otkrila najbizarniju scenu kojoj je prisustvovala na nastupu.

Navedi najbizarniju situaciju kojoj si prisustvovala na svom nastupu.

- Najbizarnija situacija?! Stanija me zaista iznenađuje, uvek pravi neke probleme sebi jer ne zna da drži do svog dostojanstva. Jednostavno, ne možeš da kada te neko u životu razočara i kada vidiš da nije adekvatna osoba, ne možeš da rušiš sebe i puj pike ne važi. To se zove licemerstvo, tj. nedostatak inteligencije i zato nikada nećeš moći da budeš tako...Ovo je događaj koji se desio pre desest godina. Jako je važno imati neprijatelje, jer su oni ti koji nas približavaju Bogu. Na mom spratu je živela prvovrhovna veštica, to je neki veštičji savet, koja može da pošalje smrt i bolesti. Zahvaljujući samo Bogu i mojoj jakoj ličnosti, uspela sam posle toliko godina da ih otkrijem i savladam. Te 2011.godine na jednom mom nastupu, bilo je oko 400 ili 500 ljudi, meni je najavljeno da će da se desi smrt u diskoteci. Ja sam već ispričala da će da se desi neko ubistvo, sveštenik koji je u tom trenutku bio zadužen, rekao mi je da nema potrebe da se brinem i da se pomolim i da će sve biti u redu. Ja sam dobila poruku sa tog broja sa kojeg su to javljali9, posle mog prvog bloka, devojka se srušila sa visine od pet godine, krv je krenula odmah iz ušiju, oči su ispale iz očne dupljle. Kada je hitna pomoć došla, prekrili su je belim čaršavom, saznala sam da je rukometašica, da ima 28 godina. Tu se stvorila jedna zubarka, koja je rekla da je devojka mrtva. Kada su počeli da je iznose, ja sam se tri puta pomolila sv. Vasiliju Ostroškom i devojka je ustala i sela. Naravno, odjedanput je vaskrsla.

Autor: N. Ž.