'DOSTA MI JE I ESTRADE I PEVANJA!' Marija Šerifović otkrila sve detalje o odluci da batali karijeru! ŠOK!

Nije ni njoj uvek lako!

Marija Šerifović je jedna od najuspešnijih pevačica u regionu, ali čini se da joj je karijera, koliko god blistava, u jednom trenutku bila veliko opterećenje.Kako je sama navela, pre nekoliko godina bila je na korak od odluke da se povuče u Ameriku i odustane od estrade i karijere.

- Samo mi se nije pevalo više, ništa mi se nije sviđalo. Nije mi se pevalo, nije mi se dopalo stanje, mislim sad je još gore, ali nema veze. Znači, samo sam se zasitila od svega. Zasitila sam se estrade, ovih ljudi, nemam pojma, stvarno. Onako, pomislila sam, neću ja da pevam više bre, idem da uživam i ne interesuje me - priča Marija za Blic i dodaje:

- Došla sam slučajno u Srbiju, 2015. godine, mama je imala nešto na štitnoj žlezdi, nešto je zdravstveno rešavala. I kao ajde da dođem da vidim šta Verica radi, bla bla bla. I par dana posle toga, Bane Opačić mi pusti pesmu Pametna i luda. Ja tu pesmu snimim, nisam htela da je objavljam nikada. Planirala sam da snimim i spot sve i da ostavim u fijoci, tako da je ja imam i da je puštam kad ja hoću. Za svoju dušu. I posle par dana sam onako srela negde Sašu Popovića slučajno i on me pita: "Hoćeš da dođeš u Zvezde Granda"? Mislim se kakve bre, Zvezde Granda, nema šanse. Idemo u Ameriku, ostavim me na miru. Tako da, u stvari, eto, te tri situacije su mene vratile i nešto se tu promenilo.

Autor: Pink.rs