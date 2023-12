OVU DIPLOMU IMA MILOŠ BOJANIĆ! Bio je prvi direktor jedne firme, a ona je sve ostavio i LATIO SE MIKROFONA i izgradio vile!

Malo ko ovo zna!

Malo ko zna da je pevač Miloš Bojanić vanredno završio srednju školu, a onda i fakultet. Naime, Bojanić je u Novom Sadu vanredno završio saobraćajnu školu, a kasnije i Saobraćajni fakultet.

Posle školovanja pevač je radio kao direktor u novosadskom preduzeću “Parking”. Nakon prvog snimljenog albuma, Miloš je napustio posao.

- Ja sam pored mog redovnog posla pevao po kafanama, po svadbama, svuda po Srbiji, a u isto vreme i polagao ispite. U „Parking servisu“ sam napredovao, bio sam prvi direktor te firme. Svakog petka sam krao taj jedan sat na poslu, izađem malo ranije i odem u Beč. Tamo sam pevao petak do četiri, subota do četiri, u nedelju uveče završim malo ranije da bih u ponedeljak bio na poslu. Dok sam radio kao saobraćajni inspektor, počeo sam da gradim svoju prvu kuću u Futogu. Pevao, putovao, radio u firmi, studirao i gradio... To je bilo ludilo, i nije mi bilo teško, jer sam znao da hoću da uspem. Moj prvi dvorac nastao je još dok sam bio student.

- Imao sam dobru platu, odličan posao, ali je ljubav ka muzici prevagnula, te sam nakon snimljenog prvog albuma napustio posao i upustio se u svet muzike. Nije bilo u redu prema ostalim kolegama iz „Parkinga“ da često odsustvujem sa posla zbog pevačkih angažmana - rekao je Bojanić.



Autor: PINK.RS