NE PITAJU KOLIKO KOŠTA DOBRA PESMA! Dijamani ne štede na saradnicima, otkrili kako se osećaju što su ODUŠEVILI publiku novim hitom!

Dijamanti bend ne prestaje da iznenađuje svoju publiku.

Naime, dok brojni popularni sastavi žive na račun stare slave i hitova, ovi momci ne staju sa radom. Iz meseca u mesec objavljuju nove projekte, pa su tako i ovog puta oduševili novom pesmom pod nazivom "Svake noći srce pita", za koju su snimili interesantan spot.

Očigledno ne štede kada je muzika u pitanju, pa su tako i ovog puta za saradnike odabrali najbolje ljude u poslu, a izbor je pao na Milana Miletića i Acu Krsmanovića.

- Oduševljeni smo reakcijom ljudi na novi projekat. Nekako smo navikli da redovno izbacujemo pesme, to je deo našeg posla. Ulažemo u grupu, biramo najbolje saradnike i ne pitamo koliko nešto košta ako je dobro. Danas niko ne može da garantuje za hit, ali bitno nam je da se dopadne publici. Sve što smo snimili do sad peva se našim nastupima i dosta naših kolega ih je svrstalo u njihov repertoar. Ne volim da govorim o novcu i koliko izdvajamo za pesme i spotove, to su ipak neke stvari koje ostaju između nas i naših saradnika - rekao je šef popularnog sastava Dejan Jalić i dodao da se pripremaju za novogodišnju noć.

- Zakazan nam je nastup u jednoj svečanoj sali u Beškoj i jedva čekamo doček. Malo ćemo prošarati repertoar, ubaciti veselije pesme i mogu samo da garantujem dobru zabavu - rekao je muzičar.

Autor: pink.rs