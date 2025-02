Vaše devojke su mu odane kad su u svađi sa vama: Slađa postavila konkurenciju na mesto, sve šokirala kad se obratila Aneli Ahmić! (VIDEO)

Ne prestaje da iznenađuje!

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Ivaniji Bajić.

- Lepi Mića je najodaniji priajtelj, drugo mesto Dragana, a treće Đole - rekla je Ivanija.

- Najbolji prijatelj odanosti su Bebica i Teodora jer kad god navedu jedno drugo i sednu posvađaju se. Peja je odan Bakiju od samog početka i Baki njemu. Peja je odan i prema svojoj izabranici koja nije odana prema njemu. Odana je Slađa, ona svakom svom prijatelju dok se druži sa njima jako odana. Treće mesto Marko Stefanović, on je bio odan drug i naravno prema svojoj devojci - govorio je Ivan.

- Ja ću da navedem tri osobe koje znaju moje tajne, a nikad me nisu odale. To je Gruja, iako sam prema njemu pogrešila. Uz tebe sam do kraja, iako smo morali da se distanciramo. Tu je i Lepi Mića i naravno moja drugarica Sofija - pričala je Sofi Tikačenko.

- Kad niste dobri sa vođom naravno da pričate poslednji. Ja bih navela sebe da mogu, najodanija osoba Slađa Poršelina. Svaka vaša podrška meni šalje poklone, jer to vide. Vi dolazite kod mene jer sam ja odana. Ja ne pričam vama o meni, nego vi meni o sebi. Prva osoba za mene je Munja, iako ga vi ne navodite. Mnoge devojke vaše su prema njemu bile odane kad su u svađi sa vama. Mi kad god smo u odnosu ljubavnom, a sad najlepšem, on je pokazao da je pravi muškarac koji spava pored mene, iako ima povlastice u Odabranima i mene drži za ruku. Đole je odan svima vama koji dolazite u pab i sramota me je što ga ne provučete. Treće mesto moja bivša kuma i nadam se buduća Aneli Ahmić. Ona mi je bila najodanija prošle sezone. Ja ću na našu svađu da zaboravim. Ona je prošle godine celu sezonu bila odana prema svom partneru, prema svom suprugu, detetu, porodici i prijateljima - govorila je Slađa.

