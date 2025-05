Mogla sam da imam kamion dece: Aneli otkrila do kad će praviti naslednike sa svakim ko joj se svidi! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Mateju Matijevića.

- Bravo dečko, sve si u pravu za Munju. Sve što si rekao je istina, nabacivao se Eni i davao hranu, a nije uspeo da je smuva - glasilo je pitanje.

- Porazgovarao sam sa Munjom i spustio tenziju, ali i dalje sve to mislim - dodao je Mateja.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Kad ćeš prestati da praviš decu sa svakim ko ti se malo svidi? - glasilo je pitanje.

- Nisam pravila decu, niti radila na tome. Luka je kriv jer je to potencirao. Svaki muškarac koji je sa mnom bio hteo je decu sa mnom, svaki me je verio i hteo porodicu. Mene to prati kroz život. Ja da sam htela imala bih kamion dece - rekla je ona.

Autor: A. Nikolić