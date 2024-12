ŠOK! Sofija izrekla da je Terza ČEKAO dete, a ne da i dalje čeka - Milica joj najavila pakao: Napraviću od tebe pobednicu kad se vratim! (VIDEO)

Sofija ne prestaje da šokira izjavama!

U toki je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Sofiju Janićijević kako bi progovorila o svom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, a potom se osvrnula i na Milicu Veličković.

- Zbog čega se Terza nije pobunio prvi put kada si rekla da ćete se ljubiti u utorak nego tek drugi put nakon Miličinih sugestija? - upitao je Darko.

- Ja sam rekla da ćemo se poljubiti u utorak jer sam tako mislila, a on nije skočio jer je svestan da do toga neće doći jer vidim da poštuje svoje reči, uopšte mi se ne obraća - rekla je Sofija.

- Da li misliš da je on bio iskren ili je to rekao zbog Milice? - upitao je Darko.

- Nemam sad adekvatnu procenu na tu temu - rekla je Sofija.

- Da li ti i on prećutno na neki način znate kako ćete dalje samo sad niste u situaciji da o tome govorite? - upitao je Darko.

- Nemamo dogovor za našu budućnost, mi nemamo ni poglede. Zaista ne znam šta misli, nadam se da će stajati iza svojih reči. Ja sam njega lagala i samim tim ne mora više da bude sa mnom - rekla je Sofija.

- Da li ste vas dvoje saglasni da ćete pričati drugačije kada se Milica porodi? - upitao je Darko.

- Ja sam to rekla jer sam smatrala da ne trebam da joj odgovaram, ali sam ipak odgovorila i sve rekla, tako da sam ja završila - rekla je Sofija.

- Ja ću tek da nastavim - rekao je Darko.

- Ja sam završila i rekla sve što sam imala. Uvek ću stati uz svoju porodicu - rekla je Sofija.

- Šta očekuješ od Milice obzirom da vam stalno najavljuje pakao? - upitao je Darko.

- Ja ne mogu da nadrljam više od ovoga, malo mi samo više energije oduzme, pa teže spavam ,ali dobro. Ako sam grešna, grešna sam i život ide dalje - rekla je Sofija.

- Tek im sledi pakao, samo da se ja porodim. Gubim dah od pritiskanja bebe, naravno da će smrduša upoznati pravu učesnicu rijalitija Milicu Veličković. Sad sam postala bolji rijaliti igrač jer sam gledala spolja, tako da ću tek da idem pun gas kad se porodim. Ako stigne pismo, jako bih volela da vidim dva smrada u krupnom kadru, to moram javno da zamolim. Želim krupan kadar dve gnjide da mi se snime, a posle da ih ne vidim nigde. Zamisli tebi stigne pismo da si hipotetički postaje otac i zamisli to njihovo slavlje kako bi to izgledalo da ja nisam ušla - rekla je Milica.

- Na koji način te Sofija ispoštovala? - upitao je Darko.

- Ne znam, ona je mogla da me ne vređa. Čula je Sofka od Đedovića da ja kao trudnica ne odgovaram za svoje postupke, tako da ga je podu*ala, pa se zato povukla. Njena majka i njena porodica me prva kačila po storijima, pa kad su dobile šta zaslužuju onda problem. Mogu da mi ga podu*aju i ona i mama zajedno - rekla je Milica.

- O dostojanstvu moje mame ne može da komentariše ni ona, pa čak ni ja. Bolje da se vrati ona na moju kosu, to bi bilo bolje - rekla je Sofija.

- Nije mojoj mami zatvoren salon od blama, nego njenoj - rekla je Milica.

- Ja samo o mami mislim, njeno mišljenje mi je jako bitno. Znam da sam je povredila i ponizila svojim učešćem, u budućnosti neću ponavljati istu grešku. Ja sam promenila četiri do pet gradova u svom životu. Dobro je što pričam i ovako obzirom u kojim sam gradovima sve živela. Što se tiče Karića što ga je spomenula, ja nisam gledala rijaliti, ali sam sigurna da je i on imao ovde se*sualne veze. On je čekao dete i zato moj odnos ima veću težinu - rekla je Sofija.

- Čekao? Čeka i dalje pi*ka ti materina. Najeba*i ste samo da se vratim, ti postaješ žrtva i pobednica ovog rijalitija. Ja ti obećavam da ona pobeđuje. Folirantu jedan, slepica je ovo radila i napolju dok sam bila - rekla je Milica.

- Ovo je stvarno bio lapsus. Ja bih volela da se ona vrati jer će se ona vratiti jača i onda ćemo videti da li me zaista toliko mrzi ili će spustiti loptu. Zaslužila sam da me vređa, ali ne da mi se

Autor: N.P.