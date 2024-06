Ne prestaje da šokira javnost izjavama!

U toku je emisija 'Pitanja novinara'. Voditelj u studiju je Ana Radulović. Sedma sila je spremna da svojim intrigantnim pitanjima žestoko izrešeta ukućane. Janjuš i Aneli su progovorili o svom odnosu, te je on otkrio da podržava ženu koja je tužila Aneli.

Jel te izjeda savest što Aneli kaže da si 90 posto ti kriv za abortus? - upitao je Joca.

-Ima pravo da priča šta hoće, ja nemam šta da dodam. Znam da li sam kriv ili nisam - rekao je Janjuš.

Jel u sebi kriješ emociju ili Aneli ne želiš da daješ Aneli na značaju - upitao je Joca.

-Ne želim, kada sam izašao iz Odabranih posle razgovora sa njom tu sam završio svaku priču - rekao je Janjuš.

Šta je značilo da joj objavljuješ rat? - upitao je Joca.

-Nisam mislio na rat sa njom, želim samo da nađem svoj mir kada izađem odavde sa svojom ćerkom negde daleko odavde - rekao je Janjuš.

Zašto si imao potrebu nakon svega da je zagrliš? - upitao je Joca.

-Malo više me to pogodilo, znao sam da je to kraj našeg odnosa. To je možda bila neka bol, nije se desilo i od tog trenutka je završeno sve - rekao je Janjuš.

Da li možeš da kažeš za sebe da si svojim delima naterao Aneli da abortira, kao što je to bio slučaj sa Majom? - upitao je Joca.

-Ne - rekao je Janjuš.

Da li misliš da Aneli pokušava da ponizi tvoju ženu ili ti pokušavaš da je uzdigneš? - upitao je Joca.

-Ne uzdižem, pričam kako jeste. Žao mi je što ona dodatno ispašta jer nema veze sa mojim životom - rekao je Janjuš.

Jel misliš da se Ena ogrešila što je tužila Aneli? - upitao je Joca.

-Apsolutno ne. Ona je nju vređala, nema potrebe da se spominje. Žena je bila izrevoltirana i ja sam kriv što sam to dozvolio - rekao je Janjuš.

Aneli da li misliš da se Ena ogrešila što te tužila? - upitao je Joca.

-Ne zanima me, on se ogrešio zbog svega što mi je uradio. Ona nema ni gram empatije, nosila sam njegovo dete. Zato me i tužila. Kad bude to suđenje ja ću pozvati sve moguće medije da se uslika, jer je to njihova sramota. Svi mogući mediji će biti upućeni u to. Naravno da me je tužila jer nosim njegovo dete - rekla je Aneli.

Janjuše kontraditkoran si mi. Aneli sama kaže šta si pričao za suprugu, sad je podržavaš što je tužila Aneli - rekao je Joca.

-Naravno da je podržavam, ona je sama kriva što ne nosi više moje dete. Sama je kriva za to i to će biti moj stav do kraja života. Nije bitno da li sam je vređao, zna se zašto je sve ovo ovako. Ne snosim odgovornost nijednog trenutka. Mislim da je ispravno što je tužila, pogotovo kada je ovako bezobrazno. Ona ovde sada izmišlja - rekla je Aneli.

Go*no jedno go*nasto, sam si mi sve pričao - rekla je Aneli.

-Joco samo tebi odgovaram, ova me ne zanima - rekao je Janjuš.

-On je patološki lažov. Rekao mi je da Ena nije došla na 40 dana zbog mene, da se nisu čuli, da je vozač dovozio Krunu. Rekao je da je bio kući haos, da mu je ona pravila haos zbog mene - rekla je Aneli.

-Kako onda ja u dogovoru radim sa svojom ženom? - upitao je Janjuš.

- Joco sve je jasno. Prekršio je dogovor zbog bebe. Pričao mi je da želi da imam stomak ovde kad budemo u super finalu - rekla je Aneli.

Šta ti je još pričao za Enu? - upitao je Joca.

-Pričao mi je da je 5 dana prespavao kod žene, polako sam ga isptivala. Kad je išao da se vidi sa Krunom, ja sam ga pitala da li mu je nešto Kruna pričala za mene, on je rekao ne, ali žena nije mogla očima da me gleda. Očigledno je da je prekršio dogovor sa njom - rekla je Aneli.

Janjuše napustio si rijaliti i dopisivao sa drugim devojkama, pa kako je moguće da onda uđeš okreneš ploču i nastaviš sa Aneli? - upitao je Joca.

Dopisivao sam se sa sto ljudi, ali ne dopisivao nego odgovarao na poruke - rekao je Janjuš.

Kako Aneli da ti veruje? - upitao je Joca.

-Ja njoj ništa ne verujem, tako da me ne zanima da li ona meni veruje - rekao je Janjuš.

-On nastavlja tebe da ubeđuje, pravi te budalom i ubeđuje da lažeš. Ja ne znam dokle ovo njegovo ide, umesto da kaže jeste i bude direktan, on ćuti. On sebe sve više pokopava - rekla je Aneli.

Aneli ako je on znao da njegova bivša supruga tebe loše komentariše i ako mu je stalo do njenog mišljenja, zašto onda kad se vratio nije s tobom raskrstio? - upitao je Janjuš.

-Jasno je, jer sam mu bila meta i cilj, ništa drugo - rekla je Aneli.

Autor: N.P.