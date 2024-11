Ironija života: Terza posavetovao Mateju da ostane veran devojci koja ga čeka! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira svojim izjavama!

U toku je podela budžeta Borislava Terzića Terze veliki budžet dao je Mateji Matijeviću.

- Baš sam ga zgotivio, osetim da si mi drug i da me ne bi prodao. Video si šta je spolja, a ja te nikad ništa nisam pitao. Lep si i šarmantan, šmeker. Drži ono što si mi napolju pričao, to ovde nije vredno - poručio je Terza.

- Ana Nikolić 3000 jer si me razočarala kad dečku nisi objasnila da vam tri nedelje idem u prodavnicu, a da me je on ispalio i pivo dao Aneli. Ja prema vama imam lepo mišljenje od prvog dana i uvek smo bili tu jedno za drugo - rekao je Terza.

- Uroš Rajačić i ja smo bili super prošle sezone, pred kraj smo imali svađu i prešli preko toga. Ove sezone si tu, uletiš kad nešto ispustim i pojasniš stvari. Drago mi je da si tu za mene. Ljubomoran si na Munju i ideš na njegove ribe - rekao je Terza.

- Jelena, nadam se da Ivan i ti nećete više da se blamirate i vređate. Čuvaj Uroša, vidim da se u vezi. Zaj*bana si jako na jeziku, gadna si. Komentator si dobar, odnos nam je za 3000 - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić