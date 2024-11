Rekla sam joj čekaj me u krevetu: Miljana otkrila šokantne detalje vruće akcije sa Mateom! (VIDEO)

Ne prestaje da šokira svojim potezima!

Naredna sagovornica Darka Tanasijevića u Šiša baru je Miljana Kulić, koja je progovorila i lezbejskoj akciji sa Mateom Stanković.

- Šta se desilo sa Aneli i tobom - pitao je Darko.

- Imala sam lepo mišljenje o njoj, ali kad sam rekla da joj se sviđa Karić, što je i istina, počela je da me naziva nemajkom, drogerašicom, psovala me. Govorila je da uvedu Zolu, znala je da udara tamo, gde najviše boli. Odjednom se okrenula protiv mene, otkad je Ena bila na Nominacijama - ispričala je Miljana.

- Šta se dešava sa Mionom i Ša - pitao je Tanasijević.

- Tražili su razgovor, kao hoće da idu kući, ja sam okidač. U stvari, nesrećni su u ljubavi, stalno se svađaju, čula sam torturu ispod pokrivača. Miona pati za svojom porodicom, nedostaju joj. Njemu je sve u životu krenulo nizbrdo, kad je prevario Ivanu, ko zna koliko se ogrešio. Miona trenutno neće da se ostvari kao majka, a njemu prolazi voz. Mislila je da će biti lagodan život s njim, da će imati nastupe, ali on je propao. Bio je nekad zvezda, sad je zvezda padalica - rekla je Miljana.

- Združila si se sa Mateom, koliko ste bliske - pitao je Darko.

- Pravimo šou, da se ljudi okreću i gledaju šta se dešava. Karikiram tu LGBT populaciju, apsolutno ništa nisam imala s njom. Naravno da su cele noći to gledali. Ne sviđa mi se, ja više volim k, nego leba da jedem. Probala sam iz sprdnje, nisam je ljubila, niti hvatala, ona je mene. Vršila sam ginekološki pregled, nju je to uzbudilo. Rekla sam joj čekaj me u krevetu, nisam znala da će stvarno da me čeka. Kad smo legle, počela je da me dodiruje i pitala me da me ljubi, rekoh ne mogu, mnogo mi je gadno - kazala je Miksi.

Autor: Iva Stanković