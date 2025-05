'IZDAO NAS ČOVEK ZA KOG SAM HTIO POGINUT' Ovako je Kapetan namestio škaljarce: 'Čo'ek se jednom rodi a čast i bruka žive dovijeka'

Zarobljenik kavačkog klana Mile Radulović Kapetan uspeo je svojevremeno da zbuni i najbliže saradnike iz svoje barske kriminalne grupe, pa su ovi pomno planirali da ubiju kolegu Rista Mijanovića, smatrajući ga čovekom koji ih jednog po jednog prodaje neprijatelju...

Ne znajući tada da je Kapetan otet i primoran da telefonskim porukama mami svoje saborce u smrtonosne zamke, pripadnici škaljarske grupe Stefan Mandić Đukić i Vladimir Ulama razgovaraju o problemu koji ih je zadesio, pa prvi za sve okrivljuje Cetinjanina Mijanovića.

“Eto vidiš kako ta slina nag*zi brata da nam ubiju, uh glavu mu treba o’kinut i brata mu ubit isto, sve tu pasu sortu okinut’ da ne postoje, sve im je*em izdajničko”, piše Mandić.

Intenzivno komuniciraju 16. oktobra 2020. godine, dva dana nakon što je “nestao” njihov prijatelj Damir Hodžić. On je zapravo dva dana ranije ubijen u zasedi, zajedno sa svojim zetom Adisom Spahićem, koji nije imao kriminalni dosije.

Kapetan je tada otet, a svi zajedno upali su u zamku u koju ih je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT), namamio kavčanin Ratko Živković, iskoristivši poznanstvo i kumovske veze sa Radulovićem.

Na početku prepiske Mandić i Ulama najpre se čude kako je Hodžić uopšte dozvolio da ga uhvate, jer je stalno bio naoružan.

“Brate da je nešto bilo kako ne treba, tamo na sastanak, digli bi Generala (Kapetan), brate General je bitniji svima nego Daka, logično razmišljamo”, poručuje Mandić.

“Pa to sam i ja rekao brate”, saglasan je Ulama.

“Pa da brate, i to su bili u mrkli mrak brate, pa tu bi ih pobili sve najedno brate”, dodaje prvi.

Mandić zatim pojašnjava da njihov čovek iz policije pregleda snimke sa nadzornih kamera u Spužu, kuda su prolazili automobilom, i da će onda sve videti.

Istoga dana šalje mu da se “sve saznalo” i da je ih Mijanović prodao.

“Ludilo brate, slavili su u Spuž ovi brate”, objašnjava on.

Istražitelji su utvrdili da se dvostruko ubistvo dogodilo u naselju Stanjevića Rupa u Spužu, u kući Ratka Živkovića.

“Sve brate moj i on je htio tebi kriptu da ugasi sigurno... Splačina gadna... Brate moramo se sad kur*ati sa njim, pa da ga navučemo da ga uhapsimo”, poručuje Mandić.

Potom konstatuje da “nas sve namjestiše i prodadoše škaljarci”...

“Isti su ko ova bagra kavačka, vjeruj mi... pa nas samo može namjestit neko blizak, niko kome ne vjeruješ... Haos se napravio”...

Pošto se Ulama i dalje čudi tom scenariju, Mandić mu pojašnjava da nema drugog rešenja:

“Ovaj ga je navukao, jer đe brate bez buke da otmeš dva čo’eka, još jedan naoružan da je... Nemoguće, znači navukao ih je taj smrad brate, svi isto kažu”...

On sagovorniku potom objašnjava da mu je General sve napisao i potvrdio tu priču: “Svi drugovi kažu da je on brate i da je štelovao čoeka u Španiju, znaš onog Dakinog Novosađanina da ga ubiju kavčani... Pirata onoga, brate... Znači, jedino je taj gad mogao da to namjesti, svi se slažu da jeste”...

Potom tvrdi da je Mijanovića prozreo još kada nije htio da im “namjesti” Veljka Bulatovića: “Nego nas ofirao da ga ne oderemo”...

Mandić negira tvrdnje da će se zbog toga ta ekipa raspasti: “Kakvo raspadanje, odraćemo gada i to je to brate”.

“Imali smo krtice među redove, brate vidiš sam sve... Neka vala, neće nikog više namjestit ja mu rekoh, vidjećeš kakva će mu smrt bit’, za primjer svima brate”, poručivao je on.

On potom konkretizuje pretnje, navodeći da su taman pomislili da su se očistili od “bagre izdajničke”, ali da uvek nova iznikne.

“Ma uhapsit gada, glavu mu o’kinut i svima drugovima poslat slike njegove... Da vide kako prolaze izdajnici... Baš surovo treba da ga ubijemo brate, da svima bude za nauk kako prolaze špijuni”...

NOVA SAZNANJA O IZDAJI

Krajem iste godine, oni ponovo komuniciraju, ali sada sa novim saznanjima - da “izdajnik” nije Mijanović, već Kapetan...

“Muka brate, da ne može veća, izdao nas čovek za kog sam htio poginut... Uh, sve mu nesrećno bilo brate moj, Fedor ga prvi provalio, mi ođe smo ga provalili, niko drugi, isprva su govorili da smo ludi... Viđe li kako Daku smotaše, usta ih je*em smrdljiva i Rista okrivi pašče da je špijao... Jes da onaj Risto nije neki čovjek bio, ali nije špijun bio”, piše Mandić 19. decembra 2020. godine.

Istom sagovorniku objašnjava da Daku niko nije mogo namestiti bez Radulovića, jer bi svi otišli za njim.

Kaže i da bi njega u smrt poslao da je bio van zatvora, “jer sam mu vjerovao brate sto posto”...

“Rek’o sam mu - ti si Adža prodao... Čo'ek se jednom rodi a čast i bruka žive dovijeka, no to on ne zna, Srbijanac pos*ani”...

Potom pojašnjava da je Kapetan familiju makao iz Bara, pošto strahuje od osvete...

“Uh koliko je jada zadao, ovo se ne pamti u istoriju kriminala brate moj”...

Radulović, inače Kragujevčanin nastanjen u Baru, ubijen je krajem 2020. godine.

Slučaj njegove otmice i ubistva, u istoj je optužnici sa dvostrukim ubistvom u Spužu - Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

U tom aktu navodi se da je Radoje Zvicer još 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali Veljko Belivuk, Marko Miljković, Nebojša Janković, Ratko Živković, Radoje Živković zvani Žuti, Dragan Knežević, Milan Vujotić, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Davor Perović, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Dejan i Blagoje Gašić, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Vladimir Vučković, Nikša Perović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Zoran Kažić, Aleksandar Dragićević, Aleksandar Ljumović, Milan Knežević, Borko Bešković, Bojan Bešović...

Piše da je Ratko Živković iskoristio poznanstvo i kumovske veze sa oštećenim Radulovićem i namamio ga da dođe na navodni sastanak, zajedno sa Hodžićem.

Na tom sastanku, saopšteno je ranije iz Tužilaštva, Hodžić i Spahić odmah su likvidirani, a Radulović zarobljen, danima mučen i na kraju ubijen.

Prema tvrdnjama SDT-a, pripadnici zločinačkog kavačkog klana zadavili su Radulovića nakon brutalnog mučenja, pa njegovo telo spalili na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Mandić i Podgoričanin Emil Tuzović u zatvoru su u Ukrajini, jer u toj državi odgovaraju zbog pokušaja ubistva vođe kavačkog klana Zvicera.

Dobro nas sve nije pospremio...

“Brate moj dobro nas Risto nepospremi sve na gomilu”, piše Ulama u novembru Mandiću...

“Dobro kunem ti se brate moj, kakav gad namazani, imao dvije kripte, u jednu ko generalov nik i pisao i slao prepiske ljudima... navlačio tako ljude”, odgovara ovaj.

Ulama konstatuje da se znalo kakav je i da mu zbog toga niko nije verovao.

“Haos, no dobro je da smo ga makli... Sad je lako, zamisli da smo živjeli u onoj muci, na svakog da sumnjaš brate, nemoj me zezat”, navodi Mandić u prepisci dok su još vjerovali da ih Mijanović prodaje neprijatelju.

Goti je dolijao

Vijesti su još ranije objavile da je jedan od vođa kavačkog klana Slobodan Kešćelan bio ljut jer su njihovi vojnici ubili suparnika Mijanovića pre nego su od njega izvukli informacije o poslovima i zločinima škaljarske kriminalne ekipe.

Nakon što ga je neprekidno zapitkivao kad će im pasti u ruke, on u novembru 2020. godine “hvata muštuluk” Nenadu Nenu Kaluđeroviću informacijom da je Goti dolijao. Mijanović je na Skaju koristio pseudonim Džon Goti.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) početkom godine saopštili su da su pokrenuli istragu protiv Radoja Zvicera i 12 pripadnika te organizovane kriminalne grupe zbog teškog ubistva tog Cetinjanina.

Autor: Dalibor Stankov